Ласицкене отреагировала на поздравление IAAF, в котором её назвали россиянкой
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«Да от этого уже все устали, хотя на самом деле все и так всегда знали, откуда мы. Но момент сам по себе приятный. Положительного во всём этом, конечно, мало, но ситуация уже дошла до того, что это вызывает улыбку», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
На мировом первенстве в Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике. До этого она побеждала в 2015 и 2017 году.
Ранее сообщалось, что Ласицкене впервые за четыре года выступит под российским флагом.