Ласицкене объявила, что впервые за четыре года выступит под российским флагом

Короткая ссылка
Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что выступит под российским флагом на Военных играх в китайском Ухане.
Ласицкене объявила, что впервые за четыре года выступит под российским флагом
  • РИА Новости

«На Военных играх я буду выступать в российской форме. Последний раз официально в российской форме я выступала в 2015 году, как раз на Военных играх. Получается, что спустя четыре года я вновь буду в цветах России», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Военные игры пройдут 18—27 октября.

На мировом первенстве в Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике. До этого она побеждала в 2015 и 2017 году.

Российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе начиная с 2015 года — именно тогда Всероссийская федерация лёгкой атлетики была отстранена и временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее Ласицкене призналась, что ей грустно от выступления в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить