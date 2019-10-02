Ласицкене объявила, что впервые за четыре года выступит под российским флагом

Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что выступит под российским флагом на Военных играх в китайском Ухане.

«На Военных играх я буду выступать в российской форме. Последний раз официально в российской форме я выступала в 2015 году, как раз на Военных играх. Получается, что спустя четыре года я вновь буду в цветах России», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Военные игры пройдут 18—27 октября.

На мировом первенстве в Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике. До этого она побеждала в 2015 и 2017 году.

Российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе начиная с 2015 года — именно тогда Всероссийская федерация лёгкой атлетики была отстранена и временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее Ласицкене призналась, что ей грустно от выступления в нейтральном статусе.