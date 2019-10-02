Ласицкене призналась, что ей грустно от выступления в нейтральном статусе

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о выступлении в нейтральном статусе.

«Всё это (выступление в нейтральном статусе) вводит меня в грусть. Но эти мысли нужно сразу же отгонять от себя. На самом деле мы все дружим, все поддерживаем друг друга. В какой бы маечке мы ни были, мы сплочены. Надо просто потерпеть, перетерпеть этот момент. Это моя любимая фраза сейчас», — сказала Ласицкене в интервью РИА Новости.

Ласицкене также отметила, что необходимо показывать результат независимо от того, в какой форме выступают российские спортсмены.

«Ни в коем случае нельзя позволить этой ситуации надломить тебя, усомниться в своих силах. Не майкой мы сильны. Мы сильны своим результатом, любовью к своему делу», — добавила спортсменка.

Российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе начиная с 2015 года — именно тогда Всероссийская федерация лёгкой атлетики была отстранена и временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее Ласицкене заявила, что у неё нет цели установить мировой рекорд.