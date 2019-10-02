Ласицкене заявила, что у неё нет цели установить мировой рекорд

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, заявила, что у неё нет цели стать рекордсменкой мира.
Ласицкене заявила, что у неё нет цели установить мировой рекорд
  • © РИА Новости

«Цели непременно стать рекордсменкой мира нет. Не хочу ставить себе барьеры», — цитирует спортсменку РИА Новости.

По её словам, ей просто хочется получать удовольствие от тренировок и наслаждаться поддержкой болельщиков. Тем не менее она призналась, что хотела обновить рекорд России в финале чемпионата мира 2019 года в катарской Дохе.

«Но ни одна моя попытка мне не понравилась. Это было ожидаемо, потому что всё было очень напряжённо», — сказала Ласицкене.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике. До этого она побеждала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене поблагодарила болельщиков после победы на ЧМ.

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