Ласицкене поблагодарила болельщиков после победы на ЧМ

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, обратилась к болельщикам после победы на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

«Завершая тему хет-трика, хочется сказать большое спасибо всем, кто верит и поддерживает. Все поздравления читаю и благодарю вас за слова, греющие душу и сердце», — написала Ласицкене в своём Instagram.

Она также отметила, что для неё сезон не завершён, так как она намерена выступить на Военных играх в Китае.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике. До этого она побеждала в 2015 и 2017 годах.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Ласицкене с третьим золотом ЧМ в карьере.