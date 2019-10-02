Ласицкене поблагодарила болельщиков после победы на ЧМ

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, обратилась к болельщикам после победы на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

«Завершая тему хет-трика, хочется сказать большое спасибо всем, кто верит и поддерживает. Все поздравления читаю и благодарю вас за слова, греющие душу и сердце», — написала Ласицкене в своём Instagram.

Она также отметила, что для неё сезон не завершён, так как она намерена выступить на Военных играх в Китае.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике. До этого она побеждала в 2015 и 2017 годах.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Ласицкене с третьим золотом ЧМ в карьере.

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