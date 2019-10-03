«Победа над собой и обстоятельствами»: что говорили в России после завоевания Шубенковым серебра ЧМ по лёгкой атлетике

Серебряную медаль, которую россиянин Сергей Шубенков завоевал в беге на 110 м с барьерами на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе, можно считать достойным результатом, учитывая долгое восстановление после травмы и отсутствие соревновательной практики у атлета. Такого мнения придерживается сам спортсмен и его наставник Сергей Клевцов. Между тем главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский выразил уверенность, что к Олимпиаде в Токио Шубенков подойдёт в оптимальной форме.

«До девчонок я, конечно, не дотягиваю»

Россиянин Серей Шубенков принёс сборной третью медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе. Он стал вторым в беге на 110 метров с барьерами. В июне нынешнего года спринтер получил травму, упав на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко. Она повлекла за собой осложнения и процесс восстановления длился дольше, чем предполагалось изначально. По его словам, именно этот фактор не позволил подняться на высшую ступень пьедестала.

«У проблемы было много слоёв. Сначала стопа крутиться не могла, опухла. Потом в колено попала какая-то инфекция. Месяц просто выпал. Начали набирать форму, и выяснилось, что я просто не могу бегать барьеры. Нога не выпрямлялась. Оказалось, что-то в спине сместилось, нервная проводимость нарушилась», — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Бегун рассказал, что у него были мысли досрочно завершить сезон, однако он решил этого не делать. Колоссальную поддержку в этот момент ему оказал личный тренер Сергей Клевцов, а также родные и близкие.

«По таким раскладам серебро — вполне себе круто. Это, кстати, моя четвёртая медаль с чемпионатов мира подряд. Что очень радует. Хотя до девчонок я, конечно, не дотягиваю — они выиграли. Но что поделать? Девчонки — наше всё», — подчеркнул он.

Также по теме Историческая медаль: Шубенков завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянин Сергей Шубенков стал серебряным призёром в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе....

По его признанию, небольшое волнение перед полуфиналом сменилось радостью от попадания в решающий забег.

«Перед финалом начал получать удовольствие. И стало весело. Вышли лучшие ребята в мире, мы зарубились. Правда, я не видел драму, которая развернулась на центральных дорожках», — сказал Шубенков.

В финале за медали боролись в том числе Омар Маклауд и Орландо Ортега, однако олимпийский чемпион 2016 года спровоцировал падение обоих, что дало шанс остальным соперникам. Многие обвинили ямайца в некорректном поведении на дорожке. Однако, комментируя неоднозначный эпизод, Шубенков отметил, что не видит смысла наказывать соперника.

«После полуфинала Клевцов сказал мне: «Хорошо, что ты попал на крайнюю дорожку. Они в центре будут рубиться, и ещё непонятно, что там будет — начнут биться руками, Маклауд упадёт на кого-нибудь, а ты с краю спокойно побежишь. Как на тренировке в Адлере». Ну, я встал, корпус опустил пониже. Отработал. Смотрю — второй. Потом увидел повтор — а там балаган», — добавил спортсмен.

«Серебро с золотым отливом»

Тренер Шубенкова Клевцов остался доволен результатом подопечного. Как и сам спортсмен, он выразил уверенность в том, что в данный момент серебряная медаль — хороший итог.

«Второй — всего лишь лучший из проигравших, но это точно не касается этого сезона. Медаль с этого чемпионата мира — скорее успех, чем наоборот. Упрекнуть Сергея в том, что он не боец, невозможно. Но ему надо было больше стартов, чтобы почувствовать уверенность. Если бы она появилась, можно было замахнуться на золото», — цитирует наставника «Чемпионат».

Кроме того, он резко раскритиковал Маклауда. По его мнению, организаторы соревнований должны более решительно реагировать на подобные эпизоды, так как они могут представлять опасность для всех участников забега.

«Я вообще удивляюсь: он на «Бриллиантовой лиге» забегает на дорожку соперника и одной ногой, и двумя, а все закрывают глаза, как будто так и надо. Люди же на этом призовые деньги теряют. Почему перед ним такой пиетет? Пусть он тогда один что ли бегает или в вольере каком-то, не знаю», — заявил тренер.

В нынешнем сезоне Шубенкову предстоит выступить на Военных играх в Китае. После этого он начнёт подготовку к Олимпийским играм в Токио. Клевцов выразил надежду на то, что у подопечного не возникнет проблем с попаданием на соревнования в связи с возможным отстранением Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Конечно, это всё очень неприятно, но я в этом ключе даже думать не хочу. Не очень верю, что возможно повторение 2016 года, хотя я человек поживший и меня сложно чем-то удивить», — признался специалист.

По мнению президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, серебряная медаль соревнований в Дохе является для Шубенкова и его команды особенной наградой.

«Красивое и заслуженное завершение того, что они пережили — травма, восстановление, сомнения. Всё это преодолеть и выйти с медалью, завоеванной в такой борьбе при высочайшей конкуренции, считаю спортивным подвигом и высшей справедливостью», — отметил Шляхтин.

Схожей точки зрения придерживается и главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский. Он также отметил характер бегуна, который смог стать вторым на первенстве планеты, несмотря на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в последнее время.

«Второе место Шубенкова сродни победе, он завоевал серебро с золотым отливом. Этот успех не был бы возможен без личного тренера спортсмена Клевцова, которого я также от всей души поздравляю. Уверен, что Сергей подойдёт к Олимпийским играм в Токио в оптимальной форме и будет бороться там за медаль самого высокого достоинства», — сказал Борзаковский.

С завоеванием второго места Шубенкова поздравила и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

«Первая мужская серебряная медаль чемпионата мира в Дохе-2019 у нашего героя, прославленного барьериста Сергея Шубенкова. Достойная победа над собой и обстоятельствами! Искренне поздравляю тебя, Сергей, твоего тренера и твою спортивную семью с прекрасным достижением! В олимпийский год желаю тебе медалей и личного рекорда», — написала Исинбаева на своей странице в Instagram.