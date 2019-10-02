Шубенков стал первым атлетом в истории, выигравшим медали в беге на 110 м с барьерами на четырёх ЧМ подряд

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, стал первым спортсменом в истории чемпионатов мира, которому удалось попасть в тройку призёров на четырёх мировых первенствах подряд.
Шубенков стал первым атлетом в истории, выигравшим медали в беге на 110 м с барьерами на четырёх ЧМ подряд
  • globallookpress.com
  • © Gladys Chai von der Laage, via www.imago-images.de

Россиянин записал в свой актив серебро проходящего в Катаре чемпионата мира 2019 года, ещё одно серебро — ЧМ-2017 в Лондоне, на мировом первенстве 2015 года в Пекине он завоевал золото, а на ЧМ-2013 в Москве — бронзу.

Прежде ни одному из представителей данной легкоатлетической дисциплины подобное не удавалось.

Ранее сообщалось, что Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами.

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