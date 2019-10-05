Борзаковский оценил выступления Акименко и Иванюка на ЧМ по лёгкой атлетике

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.

«Сегодня в секторе была настоящая сказка, великолепный спортивный спектакль, где одними из главных героев были наши ребята, то, что они сегодня показали, это фантастика, оба сумели выступить по максимуму, побили свои личные рекорды», — цитирует Борзаковского ТАСС.

По его словам, у него нет разочарования от того, что никто из россиян не смог завоевать золото, так как представителю Катара Мутазу Эсса Баршиму было суждено стать чемпионом мира. Борзаковский также поблагодарил личных тренеров Евгения Загорулько и Александра Мухина.

Ранее глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка.