Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.

«Это было потрясающе! Наши ребята подарили сегодня невероятные по красоте прыжки, проявив при этом характер и волю», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Он отметил, что оба спортсмена установили свои личные рекорды, а для Акименко эти соревнования стали первым международным стартом за четыре года.

«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто дышали Баршимом. Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — добавил Шляхтин.

Победителем стал местный легкоатлет Мутаз Эсса Баршим.

Ранее сообщалось, что Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019.