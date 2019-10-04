Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.

«Это было потрясающе! Наши ребята подарили сегодня невероятные по красоте прыжки, проявив при этом характер и волю», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Он отметил, что оба спортсмена установили свои личные рекорды, а для Акименко эти соревнования стали первым международным стартом за четыре года.

«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто дышали Баршимом. Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — добавил Шляхтин.

Победителем стал местный легкоатлет Мутаз Эсса Баршим.

Ранее сообщалось, что Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019.

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