Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
«Это было потрясающе! Наши ребята подарили сегодня невероятные по красоте прыжки, проявив при этом характер и волю», — приводит слова Шляхтина ТАСС.
Он отметил, что оба спортсмена установили свои личные рекорды, а для Акименко эти соревнования стали первым международным стартом за четыре года.
«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто дышали Баршимом. Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — добавил Шляхтин.
Победителем стал местный легкоатлет Мутаз Эсса Баршим.
Ранее сообщалось, что Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019.