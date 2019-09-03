Рекордсмен мира в беге на 60 м высказался о решении USADA не дисквалифицировать его

Американский спринтер, обладатель мирового рекорда в беге на 60 м Кристиан Коулман прокомментировал решение Антидопингового агентства США (USADA) снять с него обвинения в пропуске трёх допинг-тестов.

«Это тяжёлое испытание расстроило меня, я пропустил ряд соревнований, на которых должен был выступить. Но я знаю, что не принимал никаких запрещённых препаратов и не нарушал антидопинговые правила», — приводит слова Коулмана Reuters.

После консультаций USADA со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) выяснилось, что, согласно правилам, можно считать, что Коулман пропустил первый допинг-тест 1 апреля 2018 года, когда заполнял ADAMS на предстоящий квартал, а не 6 июня 2018 года, когда он не оказался в указанном месте. Третий пропуск датирован 26 апреля 2019 года. Таким образом, три пропуска допинг-тестов спринтером не укладываются в один год.

Ранее сообщалось, что Дарья Клишина не планирует выступать на турнирах до старта ЧМ по лёгкой атлетике.