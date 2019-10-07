«Теперь со многими командами хорошие отношения»: в России подвели итоги ЧМ по лёгкой атлетике

Выступление россиян на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе можно считать успешным. Такое мнение, подводя итоги турнира, выразил президент Всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. По его словам, положительным моментом стало улучшение отношения к спортсменам из России со стороны остальных сборных. В свою очередь, главный тренер команды Юрий Борзаковский отметил значимость соревнований для молодых атлетов, а также раскритиковал оргкомитет ЧМ-2019 за допущенные ошибки.

Российские легкоатлеты заняли шестое место в общем зачёте завершившегося в Дохе чемпионата мира. В активе отечественной команды две золотые медали, три серебряные и одна бронзовая. Первую строчку уверенно заняли спортсмены из США, завоевавшие 29 медалей.

В заключительный день соревнований были разыграны комплекты наград в прыжках в длину, беге на 100 м с барьерами среди женщин, беге на 1500 и 10 тыс. м среди мужчин, а также в мужской и женской эстафетах 4 × 400 м, однако легкоатлеты из России не принимали участия в финалах этих дисциплин. Последним россиянином на турнире стал марафонец Фёдор Шутов, дебютировавший на соревнованиях подобного уровня. Он занял 35-е место и остался доволен своим выступлением.

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«Если оценивать по нервному напряжению, то этот марафон точно на первом месте, потому что это самый крутой старт, в котором мне доводилось участвовать. Были в моей карьере забеги и тяжелее, но по причине того, что неграмотно распределял силы по дистанции», — цитирует бегуна ТАСС.

Несмотря на то что многие российские атлеты не были допущены к участию в мировом первенстве, а сборная была вынуждена выступать в нейтральном статусе, ей удалось показать лучшее выступление за последние шесть лет. Президент Всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин положительно оценил результаты турнира, отметив, что по сравнению с предыдущими стартами значительно изменилось отношение к российским спортсменам.

«Если раньше нас все сторонились, то теперь со многими командами хорошие отношения. От большинства сборных — доброжелательный подход и полное непонимание, почему мы до сих пор выступаем без флага. Что касается результатов, то все медалисты заслуживают самых тёплых слов. Бойцы! Красавцы!» — цитирует «Спорт-Экспресс» функционера.

По его словам, национальная команда лишилась целого ряда спортсменов, которые также имели шансы побороться за награды. В то же время ситуация, в которой оказалась Россия в связи с отстранением ВФЛА, дала возможность более молодым легкоатлетам продемонстрировать свои силы.

«Не думаю, что через четыре года, когда завершат (профессиональную карьеру. — RT) нынешние лидеры, у нас никого не останется. Более того, сегодня вся работа построена именно на воспитании резерва. Второй год у нас функционирует проект «1000 талантов». Он заточен именно на отслеживание и поиск перспективной молодёжи. Это прицел на два олимпийских цикла вперёд», — пояснил Шляхтин.

Схожую точку зрения выразил и главный тренер сборной Юрий Борзаковский. Он также отметил значимость нынешнего первенства планеты для молодых спортсменов, дебютировавших на подобном уровне.

«Я считаю выступление команды успешным, все ребята бились, боролись до конца. Я очень благодарен призёрам и их тренерам, что они в прекрасной форме подошли к турниру. Сезон был очень долгим, а подготовка — двухпиковой: первый пик приходился на чемпионат России, второй — на чемпионат мира», — рассказал наставник.

В то же время он отметил и негативные моменты, связанные с турниром в Дохе. В частности, речь идёт сразу о нескольких судейских ошибках и неоднозначных решениях. Кроме того, критике со стороны специалиста подвергся и оргкомитет первенства планеты. В течение десяти дней многие спортсмены жаловались на не слишком комфортные условия проживания, некачественное питание, а также на особенности погоды в столице Катара, которые не были учтены организаторами.

«На стадионе было комфортно выступать, там работала система кондиционирования, но если говорить о трассе, то этот вопрос не был решён. Дело в том, что это пагубно может сказаться на ребятах в дальнейшем. Надеюсь, что всё обойдётся. Организаторы сделали этот чемпионат, не подумав как следует. Так нельзя. В первую очередь надо заботиться о спортсменах», — подчеркнул Борзаковский.

Одним из главных разочарований для российских болельщиков стало отсутствие на турнире прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая приехала в Доху, однако была вынуждена сняться перед началом квалификации из-за травмы бедра. Она рассказала, что в скором времени ей предстоит пройти процесс восстановления в Германии, после чего начнётся подготовка к Олимпийским играм 2020 года.

«Отдохну, залечу всё, что у меня есть, потому что хочется начать подготовку к олимпийскому сезону без боли и травм. Я человек, который любит работать, мне только дай, поэтому работать нужно здоровой. В общем, в последнюю неделю ноября приступаю к тренировкам», — заявила легкоатлетка в интервью «Матч ТВ».

В преддверии чемпионата мира появилась информация о том, что Россия может не попасть в Токио из-за возможного лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Как и многие другие спортсмены, Клишина выразила надежду на то, что этого не произойдёт и национальная команда примет участие в летней Олимпиаде в полном составе и под своим флагом.

«До этих новостей мне казалось, что всё как-то устаканивается. Позитива не прослеживалось, но по крайней мере было тихо. Ситуация с отстранением ВФЛА уже очень затянута, это длится с 2015 года. Не хотелось бы повторения Рио. Как и остальные спортсмены, нахожусь в режиме ожидания, и мне становится немножко боязно. Увы, мы никак не можем ни на что повлиять», — заключила Клишина.