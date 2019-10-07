Глава ВФЛА оценил выступление россиян на ЧМ по лёгкой атлетике

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин высказался о результатах отечественных спортсменов на прошедшем чемпионате мира в катарской Дохе.

«По результату мы выступили лучше, чем в Лондоне и Пекине. Каждый пятый участник — в призах», — приводит слова главы ВФЛА «Спорт-Экспресс».

По его мнению, сборная России могла бы выступить ещё лучше, если бы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила ещё нескольких российских спортсменов. Он также отметил, что отношения в национальной команде, а также с другими сборными стали гораздо лучше, чем раньше.

«Что касается результатов, то все медалисты заслуживают самых тёплых слов. Бойцы! Красавцы! Отдельно хочется отметить марафонцев — Сардану Трофимову, Фёдора Шутова и ходоков Яну Смердову и Василия Мизинова», — добавил Шляхтин.

Российские спортсмены, выступавшие на турнире под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА, завоевали шесть медалей — два золота, три серебра и одну бронзу, однако не вошли в официальный медальный зачёт соревнований.

Ранее глава IAAF высказался о проблемах на марафонах на ЧМ по лёгкой атлетике.