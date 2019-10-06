Глава IAAF высказался о проблемах на марафонах на ЧМ по лёгкой атлетике

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу высказался о проблемах при проведении марафонов на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Катаре, возникших из-за жары.
Глава IAAF высказался о проблемах на марафонах на ЧМ по лёгкой атлетике
  • Reuters

«Погода была вполне нормальной. Я ходил на все марафоны и не видел никаких проблем. Медицинские службы были готовы к такому развитию событий, никто не получил серьёзных травм, никто не пострадал», — цитирует Коу «Чемпионат».

Также глава IAAF заявил, что спортсмены должны были быть готовыми к погодным условиям.

Ранее российская спортсменка Яна Смердова рассказала, что считает издевательством проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике в столь жаркой стране, как Катар.

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