Глава IAAF высказался о проблемах на марафонах на ЧМ по лёгкой атлетике
- Reuters
«Погода была вполне нормальной. Я ходил на все марафоны и не видел никаких проблем. Медицинские службы были готовы к такому развитию событий, никто не получил серьёзных травм, никто не пострадал», — цитирует Коу «Чемпионат».
Также глава IAAF заявил, что спортсмены должны были быть готовыми к погодным условиям.
Ранее российская спортсменка Яна Смердова рассказала, что считает издевательством проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике в столь жаркой стране, как Катар.