Россияне завоевали шесть медалей на ЧМ по лёгкой атлетике

В Дохе, столице Катара, завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года.

Российские спортсмены, выступавшие на турнире под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА, завоевали шесть медалей — два золота, три серебра и одну бронзу, однако не вошли в официальный медальный зачёт соревнований.

Победу в медальном зачёте одержала сборная США — 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые. Второе место у сборной Кении — пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые. Тройку замкнули представители Ямайки — три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что глава IAAF высказался о проблемах на марафонах на ЧМ по лёгкой атлетике.