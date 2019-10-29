Ласицкене и Сидорова разделят 10 млн рублей от Федерации бокса между российскими участниками ЧМ
- РИА Новости
«Это награждение для нас стало неожиданностью. Мы решили, что должны разделить награду среди всех призёров и участников чемпионата мира по лёгкой атлетике. Все, кто участвовал в Дохе, получат часть средств. Надеюсь, что они будут счастливы. Я не могу принять такой подарок, это очень ответственно. Мы с Анжеликой обсуждали и вместе решили сделать так», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Помимо сертификатов на 5 млн рублей, Ласицкене и Сидорова получили в подарок от Федерации бокса России автомобили.
Ранее сообщалось, что Ласицкене подарила машину от Федерации бокса России своему тренеру.