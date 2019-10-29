Ласицкене и Сидорова разделят 10 млн рублей от Федерации бокса между российскими участниками ЧМ

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Чемпионки мира по лёгкой атлетике 2019 года — прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова — разделят подаренные им Федерацией бокса России 10 млн рублей среди всех российских участников мирового первенства в Дохе.
Ласицкене и Сидорова разделят 10 млн рублей от Федерации бокса между российскими участниками ЧМ
  • РИА Новости

«Это награждение для нас стало неожиданностью. Мы решили, что должны разделить награду среди всех призёров и участников чемпионата мира по лёгкой атлетике. Все, кто участвовал в Дохе, получат часть средств. Надеюсь, что они будут счастливы. Я не могу принять такой подарок, это очень ответственно. Мы с Анжеликой обсуждали и вместе решили сделать так», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Помимо сертификатов на 5 млн рублей, Ласицкене и Сидорова получили в подарок от Федерации бокса России автомобили.

Ранее сообщалось, что Ласицкене подарила машину от Федерации бокса России своему тренеру.

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