Легкоатлетка Ласицкене подарила машину от Федерации бокса России своему тренеру

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене подарила своему тренеру Геннадию Габриляну автомобиль, который был ей подарен Федерацией бокса России за победу на мировом первенстве по лёгкой атлетике 2019 года.

Об этом спортсменка рассказала на торжественной церемонии награждения, прошедшей в Москве 29 октября.

«Все медали — это заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Помимо трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту, аналогичный подарок от Федерации бокса России — автомобиль и сертификат на 5 млн рублей — получила и Анжелика Сидорова, победившая на мировом первенстве 2019 года в соревнованиях по прыжкам с шестом.

Ранее сообщалось, что Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.