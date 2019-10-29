Легкоатлетка Ласицкене подарила машину от Федерации бокса России своему тренеру
- РИА Новости
Об этом спортсменка рассказала на торжественной церемонии награждения, прошедшей в Москве 29 октября.
«Все медали — это заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Помимо трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту, аналогичный подарок от Федерации бокса России — автомобиль и сертификат на 5 млн рублей — получила и Анжелика Сидорова, победившая на мировом первенстве 2019 года в соревнованиях по прыжкам с шестом.
Ранее сообщалось, что Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.