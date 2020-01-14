Купцова ещё не приняла решение о своём выдвижении на пост главы ВФЛА

Серебряный призёр чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова заявила, что ещё не приняла решение относительно выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Пока я не приняла это решение, потому что тут надо понимать, что президент президентом, но нужна команда. Хотя бы несколько человек, которые способны сейчас бороться с этой ситуацией. И я, откровенно говоря, не вижу среди нынешних людей, которые находятся около лёгкой атлетики, тех, кто способен на это», — приводит слова Купцовой ТАСС.

Она отметила, что если в руководство снова войдут люди, которые уже работали в федерации раньше, то ничего хорошего не получится.

«Поэтому я не исключаю своё выдвижение, но ещё подумаю, пообщаюсь с теми людьми, кто мог бы помочь в данной ситуации, но пока кандидатур, которые готовы работать, я не вижу», — добавила спортсменка.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Должность президента ВФЛА стала вакантной после ухода Дмитрия Шляхтина в отставку в связи с обвинениями в его адрес по допинговому делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Олег Курбатов выдвинут на выборы президента ВФЛА.