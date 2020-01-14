Курбатов выдвинут на выборы президента ВФЛА

Федерация лёгкой атлетики Москвы (ФЛАМ) выдвинула главу организации Олега Курбатова кандидатом на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам самого Курбатова, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято единогласным решением ФЛАМ.

Он также сообщил, что в состав президиума ВФЛА выдвинуто пять человек — Радион Гатауллин, Станислав Бирюков, Николай Чесноков, Павел Воронков и Сергей Бабаев.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР.