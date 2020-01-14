Курбатов выдвинут на выборы президента ВФЛА

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Федерация лёгкой атлетики Москвы (ФЛАМ) выдвинула главу организации Олега Курбатова кандидатом на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Курбатов выдвинут на выборы президента ВФЛА
  • РИА Новости

По словам самого Курбатова, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято единогласным решением ФЛАМ.

Он также сообщил, что в состав президиума ВФЛА выдвинуто пять человек — Радион Гатауллин, Станислав Бирюков, Николай Чесноков, Павел Воронков и Сергей Бабаев.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР.

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