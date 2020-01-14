Курбатов выдвинут на выборы президента ВФЛА
- РИА Новости
По словам самого Курбатова, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято единогласным решением ФЛАМ.
Он также сообщил, что в состав президиума ВФЛА выдвинуто пять человек — Радион Гатауллин, Станислав Бирюков, Николай Чесноков, Павел Воронков и Сергей Бабаев.
Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.
Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР.