Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР
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- РИА Новости
Письмо опубликовано в Instagram-аккаунте комиссии.
22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.
На фоне этих событий между спортсменами и федерацией возник конфликт.
Ранее трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отказалась общаться с ВФЛА.