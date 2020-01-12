Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР

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Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась с письмом в адрес Министерства спорта России и Олимпийского комитета России (ОКР), в котором попросила вернуться к вопросу о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА.
Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Письмо опубликовано в Instagram-аккаунте комиссии. 

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

На фоне этих событий между спортсменами и федерацией возник конфликт. 

Ранее трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отказалась общаться с ВФЛА.

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