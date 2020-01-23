Ласицкене включена в пул тестирования РУСАДА по просьбе World Athletics

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в свой расширенный пул Марию Ласицкене и ещё семерых российских легкоатлетов по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, помимо Ласицкене, в пул тестирования по просьбе World Athletics были включены Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Илья Шкуренёв, Тимур Моргунов, Михаил Акименко, Илья Иванюк и Василий Мизинов.

Она отметила, что эти спортсмены также входят в международный пул тестирования World Athletics, который является приоритетным по отношению к расширенному пулу РУСАДА.

«Поэтому эти спортсмены должны предоставлять информацию, в первую очередь следуя правилам, установленным международной федерацией», — добавила Пахноцкая.

Ранее Юрий Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА.