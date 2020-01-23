Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о приостановлении аккредитации московской лаборатории.

«Проблема в том, что были совершены определённые действия со стороны определённых лиц. Есть проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого. Сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории», — приводит слова Гануса Sport24.

Он отметил, что такое решение не стало для РУСАДА неожиданностью.

«Мы отрабатывали логистику, и у нас всё налажено. РУСАДА готово вести анализ биоматериалов спортсменов в иностранных лабораториях, но это увеличивает стоимость. Всё будем решать», — добавил глава РУСАДА.

22 января WADA приостановило аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Это связано с решением организации от 9 декабря 2019 года, которым исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Такие решения связаны с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее замглавы РУСАДА прокомментировала приостановку деятельности московской лаборатории.