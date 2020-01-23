Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА
- РИА Новости
«Проблема в том, что были совершены определённые действия со стороны определённых лиц. Есть проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого. Сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории», — приводит слова Гануса Sport24.
Он отметил, что такое решение не стало для РУСАДА неожиданностью.
«Мы отрабатывали логистику, и у нас всё налажено. РУСАДА готово вести анализ биоматериалов спортсменов в иностранных лабораториях, но это увеличивает стоимость. Всё будем решать», — добавил глава РУСАДА.
22 января WADA приостановило аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Это связано с решением организации от 9 декабря 2019 года, которым исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Такие решения связаны с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.
Ранее замглавы РУСАДА прокомментировала приостановку деятельности московской лаборатории.