Замглавы РУСАДА прокомментировала приостановку деятельности московской лаборатории

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Решение WADA полностью закрыть для допинг-тестирований московскую лабораторию ляжет на РУСАДА дополнительным финансовым бременем», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Он отметила, что теперь РУСАДА будет вынуждено отправлять допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории.

«А это сопряжено с серьёзными расходами. Особенно если принимать в расчёт, что срок хранения такой пробы куда короче, чем допинг-пробы мочи», — добавила замглавы РУСАДА.

22 января WADA приостановило аккредитацию московский антидопинговой лаборатории. Такое решение связано с другим решением организации от 9 декабря 2019 года, которым исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Такие решения связаны с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА.