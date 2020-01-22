Замглавы РУСАДА прокомментировала приостановку деятельности московской лаборатории

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Замглавы РУСАДА прокомментировала приостановку деятельности московской лаборатории
  • РИА Новости

«Решение WADA полностью закрыть для допинг-тестирований московскую лабораторию ляжет на РУСАДА дополнительным финансовым бременем», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Он отметила, что теперь РУСАДА будет вынуждено отправлять допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории.

«А это сопряжено с серьёзными расходами. Особенно если принимать в расчёт, что срок хранения такой пробы куда короче, чем допинг-пробы мочи», — добавила замглавы РУСАДА.

22 января WADA приостановило аккредитацию московский антидопинговой лаборатории. Такое решение связано с другим решением организации от 9 декабря 2019 года, которым исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Такие решения связаны с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить