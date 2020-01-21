Глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за проведение публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«У USADA нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности», — приводит слова Тайгарта ТАСС.

Глава USADA отметил, что проведение открытых слушаний позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права находиться в зале суда, получать информацию в реальном времени.

«Говорю о таких организациях, как наша, и о миллионах спортсменов по всему миру», — пояснил он.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS.