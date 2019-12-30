Феноменальные легкоатлетки и непревзойдённая «художница»: лучшие спортсменки России 2019 года по версии RT

Прыгунью в высоту Марию Ласицкене можно смело назвать лучшей спортсменкой года. За 2019-й она стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в своём виде спорта, в очередной раз выиграла Бриллиантовую лигу и завоевала золото на чемпионате Европы в помещениях. В тройку лучших также стоит включить Дину Аверину, выигравшую пять золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике, и чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову. RT составил свой топ-10 российских спортсменок уходящего года.

10. Дарья Шмелёва (велогонки)

У велогонщицы Дарьи Шмелёвой в 2019 году было железное правило — не оставаться на главных стартах без золота. Сначала она блестяще выступила на чемпионате мира и выиграла соревнования в гите, одержав уже четвёртую победу. А серебром в командном спринте и бронзой в кейрине она довела число своих медалей до девяти.

Можно сказать, что Шмелёва была практически вне конкуренции на Европейских играх, где выиграла два золота и две бронзы. А уже на осеннем первенстве Европы она вновь собрала полный комплект наград, став девятикратной чемпионкой континента. Конец года, правда, у спортсменки прошёл неудачно — она получила тяжёлые травмы, из-за которых может пропустить предолимпийский чемпионат мира.

9. Елена Никитина (скелетон)

Скелетонистка Елена Никитина едва ли не каждый год добивается того, чего до неё никому из российских девушек не удавалось. В 2019-м таким достижением стала победа в общем зачёте Кубка мира. Никитина одержала победы на трёх этапах, ещё на двух занимала второе место, а на остальных не опускалась ниже пятого. По сумме набранных очков она показала лучший результат за последние три года.

Также Никитина стала серебряным призёром чемпионата Европы, а в новом зимнем сезоне уже выиграла один этап Кубка мира, благодаря чему имеет все шансы завоевать «Хрустальный глобус» повторно.

8. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

Этих двух синхронисток невозможно отделить друг от друга. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина спустя четыре года вновь объединились в главный российский дуэт и покорили чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу. Вместе они выиграли два золота в технической и произвольной программах.

Обычно из дуэта кто-то один выступает и во всех сольных соревнованиях, но в этот раз девушки поделили между собой право на ещё одну победу. Колесниченко выиграла золото в технике, став 16-кратной чемпионкой мира, а Ромашина была лучшей в произвольных соревнованиях, что позволило ей побить рекорд Натальи Ищенко и выиграть чемпионат мира в 21-й раз.

7. Алёна Косторная (фигурное катание)

Для фигуристки Алёны Косторной 2019 год начинался непросто. Из-за травмы она не выступила на юниорском чемпионате мира, хотя была явным претендентом на медаль. К первому взрослому сезону она подошла без четверных прыжков, что несколько уменьшало её шансы в борьбе с другими дебютантками — Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Однако Косторная сумела за короткий срок выучить тройной аксель и совместить его с по-настоящему зрелым катанием.

Результат не заставил себя ждать. Косторная стала третьей фигуристкой в истории, которая в свой первый взрослый сезон сразу же выиграла два этапа Гран-при и финал. Она дважды побила мировой рекорд в короткой программе, а также стала действующей рекордсменкой по сумме двух оценок, набрав самые высокие баллы как по старым, так и по новым правилам.

6. Алина Загитова (фигурное катание)

Какой бы важной ни была победа в финале Гран-при, гораздо больше в фигурном катании ценится золото чемпионата мира. Его в 2019 году выиграла Алина Загитова. Её успеху предшествовала череда испытаний — олимпийская чемпионка стала лишь пятой на чемпионате России, осталась с серебром на чемпионате Европы. Её перспективы выиграть недостающее золото чемпионата мира были весьма туманны из-за далеко ушедших в техническом плане соперниц.

Но Загитова утёрла нос всем, кто сомневался в её таланте и стойкости. Два прекрасных выступления в Сайтаме принесли ей и победу, и право на желанный перерыв в карьере, о котором она объявила в следующем сезоне после двух медалей на этапах Гран-при и шестого места в финале.

5. Инна Дериглазова (фехтование)

Настоящей королевой фехтования в 2019-м стала Инна Дериглазова. До главных стартов года, чемпионатов Европы и мира, она просто не знала себе равных на этапах Кубка мира — на шести турнирах из семи олимпийская чемпионка в рапире брала золото.

Немного Дериглазовой не повезло на чемпионате Европы — там она в финале уступила старой знакомой Элизе Ди Франическе из Италии, но это только раззадорило россиянку, чтобы больше летом у неё больше не было поражений. Дериглазова помогла подругам выиграть командный турнир, а вскоре на чемпионате мира сделала победный дубль и стала шестикратной чемпионкой мира. Таким же успешным было её выступление и на Всемирных военных играх.

4. Юлия Ефимова (плавание)

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу стал для пловчихи Юлии Ефимовой шестым за карьеру, и по традиции она увезла с него охапку медалей. Она защитила титул чемпионки на дистанции 200 метров брассом и стала первой в истории, кому удалось одержать в этом виде три победы.

В коллекцию Ефимовой также вошли серебро на дистанции вдвое короче и бронза на «полтиннике». Если брать в расчёт только личные награды, то россиянка поднялась на четвёртое место среди лучших пловчих в истории чемпионатов мира, а по общему числу медалей она уступает только шведке Саре Шёстрём. За карьеру Ефимова 15 раз поднималась на пьедестал почёта благодаря личным успехам.

3. Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика)

Лучшей в прыжках с шестом в 2019 году снова стала российская легкоатлетка. Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в некогда самой любимой российскими болельщиками дисциплине. На соревнованиях в Дохе она и американка Сэнди Моррис подарили зрителям настоящий спектакль — каждую высоту они брали вместе с первой попытки.

Только когда планка поднялась до 4,95 м, которую Сидорова никогда не покоряла, они стали допускать ошибки. После третьей неудачной попытки Моррис у Сидоровой была только одна возможность избежать изнуряющей перепрыжки, которая могла оставить без заслуженного золота. И в последний момент 28-летняя спортсменка всё-таки взлетела на нужную высоту и заняла первое место.

Этим заслуги Сидоровой в 2019 году не ограничиваются. Она также выиграла чемпионат Европы в закрытых помещениях и два этапа «Бриллиантовой лиги», помогла сборной Европы победить на матчевой встрече с США и закончила сезон с лучшим результатом в мире — теми самыми 4,95 м, показанными в Дохе.

2. Дина Аверина (художественная гимнастика)

Многим уже давно известно, что Дина Аверина и её сестра Арина являются лучшими «художницами» мира. Но всё равно то, чего добилась Дина в 2019 году, не укладывается в голове. На первенстве планеты она выиграла пять золотых медалей и одну бронзовую — такой набор медалей с одного турнира не привозил никто из гимнасток за последние пять лет.

И такой результат был вполне ожидаем. Дина Аверина выиграла три золота и серебро на чемпионате Европы, а с Европейских игр привезла три награды высшей пробы вместе с одной серебряной и одной бронзовой. Перечислять успехи, достигнутые на менее значимых турнирах, можно до следующего года, по там перед 21-летней спортсменкой будет поставлена новая олимпийская цель.

1. Мария Ласицкене (лёгкая атлетика)

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене во второй раз стала лучшей спортсменкой года по версии RT. Так же, как и в 2017-м, убедительным аргументом в её пользу стала победа на чемпионате мира, причём самая красивая из всех предыдущих.

Третье золото, рекордное для прыжков в высоту, Ласицкене завоевала в непростой борьбе с неожиданной соперницей Ярославой Магучих с Украины. Вместе они покорили планку 2,04 м, но российская спортсменка оказалась на первом месте за счёт попыток, так как в каждом раунде ей хватало всего одного прыжка.

Не забывала Ласицкене и о других соревнованиях — она также выиграла закрытый чемпионат Европы, в четвёртый раз покорила «Бриллиантовую лигу» и была лучшей на ещё 19 турнирах, в том числе Всемирных военных играх, на который она впервые за четыре года выступала под российским флагом. Кроме медалей Ласицкене в 2019 году завоевала и долгожданное признание от спортивных чиновников — Европейская ассоциация лёгкой атлетики назвала россиянку лучшей легкоатлеткой сезона.

Тренер года — Этери Тутберидзе (фигурное катание)

Редкий год в фигурном катании обходится без триумфа учеников Этери Тутберидзе, и 2019-й исключением не стал. Кроме Загитовой и Косторной, на спортивной арене блистали также Анна Щербакова и Александра Трусова, выигравшие по два этапа Гран-при и тоже поднявшиеся на пьедестал почёта финального турнира и чемпионата России.

И на этом список сверхуспешных подопечных Тутберидзе не ограничивается — под её руководством подрастает уже новое поколение фигуристов, которые наверняка будут побеждать в следующие годы. Камила Валиева выиграла два этапа и финал юниорского Гран-при, Дарья Усачёва завоевала два серебра и бронзу на этих же соревнованиях, Даниил Самсонов владеет юниорским рекордом мира в произвольной программе и выиграл бронзу финала Гран-при в своём возрасте.