Жулин считает, что фигуристки группы Тутберидзе могут усложнить свои программы перед ЧЕ и ЧМ

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал, мнение что Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, могут дополнительно усложнить свои программы перед стартом на чемпионатах Европы и мира.
Жулин считает, что фигуристки группы Тутберидзе могут усложнить свои программы перед ЧЕ и ЧМ
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Думаю, наши девушки действительно будут в лидерах, но вот кто победит, теперь сказать очень сложно. Сейчас каждая из них наверняка попробует ещё больше усложнить контент. На этот раз сильнее всех оказалась Щербакова — у неё действительно был феноменальный прокат. Когда у спортсменки в программе два четверных лутца и четверной флип, оценка, конечно, сильно вырастает. Зал после её выступления стоял, и после такого номера встал бы любой зал — и красноярский, и тамбовский, и воронежский, и даже канадский. Зритель чувствует, когда по-настоящему круто», — заявил Жулин RT.

Он предположил, что на чемпионате России Косторной и Трусовой было непросто собраться и выступить после такого проката Щербаковой.

«Но вот Косторной, конечно, нужен четверной прыжок, и она наверняка и сама это понимает. И думаю, что он у неё появится: Алёна не будет ждать, что соперницы будут валиться. Да, на этот раз Трусова упала, но это единичный случай», — добавил специалист.

Ранее Жулин заявил, что работа Туктамышевой и Мишина вызывает огромное уважение.

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