Жулин: работа Туктамышевой и Мишина вызывает огромное уважение

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

«Не сказал бы, что она героиня, но действительно большая молодец. И её работа, и работа её тренера Алексея Мишина вызывают огромное уважение. Лиза в 23 года пытается делать то же, что делают 15-летние фигуристки. И ей в разы сложнее, так что она, конечно, труженица», — заявил Жулин RT.

Он отметил, что Туктамышевой пришлось усложнять свои программы с учётом того, как катаются её конкурентки.

«Она видела их работу и понимала, что без четверных сегодня сложно добиться высоких результатов. Но этот тулуп ей ещё нужно напрыгивать на тренировках», — добавил специалист.

Ранее он назвал правильным решение Евгении Медведевой сняться с чемпионата России из-за проблем с коньками.