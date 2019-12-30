Жулин: работа Туктамышевой и Мишина вызывает огромное уважение

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.
Жулин: работа Туктамышевой и Мишина вызывает огромное уважение
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Не сказал бы, что она героиня, но действительно большая молодец. И её работа, и работа её тренера Алексея Мишина вызывают огромное уважение. Лиза в 23 года пытается делать то же, что делают 15-летние фигуристки. И ей в разы сложнее, так что она, конечно, труженица», — заявил Жулин RT.

Он отметил, что Туктамышевой пришлось усложнять свои программы с учётом того, как катаются её конкурентки.

«Она видела их работу и понимала, что без четверных сегодня сложно добиться высоких результатов. Но этот тулуп ей ещё нужно напрыгивать на тренировках», — добавил специалист.

Ранее он назвал правильным решение Евгении Медведевой сняться с чемпионата России из-за проблем с коньками.

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