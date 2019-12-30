Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.

«Как сказала сама Женя в интервью, для неё это был нонсенс, она никогда в жизни не снималась с соревнований. Мы знаем, что Медведева — боец, наверняка ей очень тяжело далось такое решение. Но она проанализировала всё вместе с тренером и, пожалуй, сделала правильный выбор», — заявил Жулин RT.

Он отметил, что выступать в повреждённых ботинках действительно очень рискованно, поскольку можно получить травму.

«А новые ещё не раскатаны, на таких выходить на лёд вообще нереально — это совершенно другие ощущения. И потом Медведева видела, как катаются соперницы, а у неё в арсенале нет четверных, нет тройного акселя. В таких условиях у неё в принципе не было права на ошибку, но с новыми ботинками она от них никак не застрахована», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Медведева показала свои новые коньки.