Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР
  • РИА Новости

«Как сказала сама Женя в интервью, для неё это был нонсенс, она никогда в жизни не снималась с соревнований. Мы знаем, что Медведева — боец, наверняка ей очень тяжело далось такое решение. Но она проанализировала всё вместе с тренером и, пожалуй, сделала правильный выбор», — заявил Жулин RT.

Он отметил, что выступать в повреждённых ботинках действительно очень рискованно, поскольку можно получить травму.

«А новые ещё не раскатаны, на таких выходить на лёд вообще нереально — это совершенно другие ощущения. И потом Медведева видела, как катаются соперницы, а у неё в арсенале нет четверных, нет тройного акселя. В таких условиях у неё в принципе не было права на ошибку, но с новыми ботинками она от них никак не застрахована», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Медведева показала свои новые коньки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить