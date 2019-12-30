Медведева показала свои новые коньки

Российская фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата России в Красноярске из-за проблем с коньками, показала свою новую экипировку.

Соответствующую фотографию с подписью «Новые» 20-летняя фигуристка опубликовала в сториз в своём Instagram.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла. Уже перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований. В итоге она решила выступить с показательным номером, который откатала без прыжков в повреждённом, но перемотанном ботинке.

Ранее сообщалось, что Медведева обратилась к болельщикам со словами благодарности после снятия с чемпионата России в Красноярске.