Медведева — болельщикам: без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась со словами благодарности с своим болельщикам после снятия с чемпионата России в Красноярске.

«Огромное спасибо моим болельщикам. Я читаю всё, что вы мне присылаете. Я чувствую вашу любовь. Вчера трибуны меня встречали с теплом, и я тоже вас очень сильно люблю. Без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь. Именно ради вас я буду бороться», — написала Медведева в своём Instagram.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее Медведева объяснила своё решение сняться с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.