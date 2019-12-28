Медведева: я прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно

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Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram объяснила своё решение сняться с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.
Медведева: я прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно
  • РИА Новости

«Вчера был один из самых тяжёлых прокатов в моей жизни. А сегодня из-за сложившейся ситуации с ботинками я физически не могу выйти на лёд. Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что эту проблему могут понять только фигуристы»,— написала Медведева.

Она отметила, что невозможно выступать на больших соревнованиях в новой обуви, а старая просто разваливалась.

«Вчера ещё кое-как собрали её. Но в этой жизни всё происходит не просто так. Теперь у нас будет много времени, чтобы работать и улучшать программы», — добавила 19-летняя фигуристка.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Медведева выступит на показательных прокатах после чемпионата России.

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