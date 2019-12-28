Медведева выступит на показательных прокатах после ЧР

Фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата России в Красноярске перед произвольной программой, сообщила, что намерена выступить в показательных прокатах, которые пройдут после завершения соревнований.

«Завтра мы увидимся на показательных выступлениях, но я буду без прыжков. Я исполню один из своих любимых номеров под Billie Eilish. Надеюсь, что всем понравится без прыжков. Я постараюсь сделать максимум», — заявила Медведева в эфире Первого канала.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее Медведева прокомментировала своё решение сняться с чемпионата России.