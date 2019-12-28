Медведева высказалась по поводу своего снятия с ЧР по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё решение сняться с чемпионата России в Красноярске перед произвольной программой.

«Я знаю, как сильно вы переживаете за меня. Понимаю, насколько сейчас, возможно, кто-то расстроен, разочарован в ситуации с моими ботинками. Я даже не знаю, как выразить то, что чувствую, потому что чувствую себя, мягко говоря, не очень хорошо», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Она отметила, что это первый случай отказа от продолжения участия в соревнованиях для неё, и она представить не могла, что окажется в такой ситуации.

«Это опыт который закалит меня и я стану сильнее. Я вас всех очень сильно люблю. Увидимся в следующем сезоне», — добавила Медведева.

Напомним, что перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с инвентарём, что не помешало ей выступить чисто: она заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, появилась информация о её возможном снятии из-за проблемы с коньками.

Ранее сообщалось, что Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой.