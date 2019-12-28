Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
  • РИА Новости

Об этом стало известно после публикации стартового списка участниц.

Напомним, что перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с инвентарём, что не помешало ей выступить чисто: она заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, появилась информация о её возможном снятии из-за проблемы с коньками.

Ранее глава ФФККР высказался по поводу возможного неучастия Медведевой в произвольной программе.

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