Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.

Об этом стало известно после публикации стартового списка участниц.

Напомним, что перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с инвентарём, что не помешало ей выступить чисто: она заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, появилась информация о её возможном снятии из-за проблемы с коньками.

Ранее глава ФФККР высказался по поводу возможного неучастия Медведевой в произвольной программе.