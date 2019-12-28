Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
- РИА Новости
Об этом стало известно после публикации стартового списка участниц.
Напомним, что перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с инвентарём, что не помешало ей выступить чисто: она заняла пятое место, набрав 71,08 балла.
Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, появилась информация о её возможном снятии из-за проблемы с коньками.
Ранее глава ФФККР высказался по поводу возможного неучастия Медведевой в произвольной программе.