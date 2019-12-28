Глава ФФККР: ещё нет решения по поводу участия Медведевой в произвольной программе

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о возможном отказе Евгении Медведевой от выступления в произвольной программе на чемпионате страны в Красноярске.
Глава ФФККР: ещё нет решения по поводу участия Медведевой в произвольной программе
  • РИА Новости

«Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока ещё нет», — цитирует Горшкова ТАСС.

Напомним, что перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с инвентарём, что не помешало ей выступить чисто. Перед произвольной программой она занимает пятое место, набрав 71,08 балла.

Ранее сообщалось, что Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на ЧР.

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