Глава ФФККР: ещё нет решения по поводу участия Медведевой в произвольной программе
- РИА Новости
«Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока ещё нет», — цитирует Горшкова ТАСС.
Напомним, что перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с инвентарём, что не помешало ей выступить чисто. Перед произвольной программой она занимает пятое место, набрав 71,08 балла.
Ранее сообщалось, что Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на ЧР.