Золотой реванш: российские саблистки выиграли командный турнир на ЧМ по фехтованию

В Будапеште завершился чемпионат мира по фехтованию. В заключительный день турнира были разыграны два комплекта медалей — в командных турнирах по женской сабле и мужской рапире. Россиянки Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото, взяв в финале реванш у француженок за прошлогоднее поражение. Рапиристы Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов и Дмитрий Жеребченко остановились в шаге от бронзы, уступив итальянцам в матче за третье место.

К заключительному дню чемпионата мира по фехтованию сборная России подошла в статусе лидера в медальном зачёте турнира. Победа рапиристки Инны Дериглазовой в личном турнире и триумф россиянок в командном турнире, а также россыпь серебряных и бронзовых наград позволяли опережать французов и южнокорейцев, в активе которых тоже было по два золота.

Последними видами программы, которые могли бы повлиять на итоговую расстановку сил, были командные турниры в женской сабле и мужской рапире. Личные соревнования в этих видах оружия уже принесли российским спортсменам медали — Софья Великая стала серебряной призёркой, а Дмитрий Жеребченко взял бронзу.

Российская команда саблисток с первых раундов плей-офф показывала очень стабильное фехтование. Стоило Великой или Яне Егорян начать поединок, как их напарницам больше не приходилось отыгрываться и набирать больше пяти очков. Так прошли встречи с командами Грузии, Азербайджана и Китая, по итогам которых россиянки спокойно вышли в полуфинал.

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Только после этого у девушек начались первые трудности. Следующим соперником россиянок стала команда Италии. Из всех стран, которые можно отнести к сверхдержавам мира фехтования, только у итальянцев не было ни одного золота на этом чемпионате мира. Хотя в женской сабле итальянки не являются постоянными фаворитками, их мотивация продолжать борьбу заставила россиянок приложить все усилия для выхода в финал.

После победы Егорян в стартовом раунде итальянские фехтовальщицы выиграли три следующих поединка, увеличив разрыв в свою пользу до пяти очков. Для стремительной женской сабли такой отрыв представлял определённую опасность. Но за отечественную команду вовремя вступилась дебютантка чемпионатов мира Ольга Никитина. В схватке с Розеллой Грегорио она победила со счётом 10:3, вернув преимущество россиянкам.

Великая тут же закрепила лидерство, всухую выиграв дуэль у Ирене Векки. Грегорио напоследок постаралась исправиться и нанесла девять уколов Великой, но той было достаточно набрать всего пять очков для общей победы, что вице-чемпионка ЧМ в Будапеште и сделала — 45:37.

Российские саблистки вышли в финал так же, как в предыдущие дни это сделали рапиристки и шпажистки. Всего во второй раз в истории женского фехтования командам одной страны удалось пробиться в поединки за золото во всех трёх видах оружия. В прошлый раз этого тоже добивались россиянки — в 2001 году.

#Budapest2019 Russia to face France for the gold medal of women's team sabre!

🇷🇺 has won a record 7 world titles in this event. They took silver in #Wuxi2018, their first medal since winning the world title in 2015. #fencing#roadtotokyo#1yeartogopic.twitter.com/cyNLMa0wW5 — FIE (@FIE_fencing) 23 июля 2019 г.

В решающей схватке россиянок поджидали француженки, в полуфинале одолевшие кореянок. Победив их, российские саблистки могли не только взять реванш за прошлогоднее поражение, но и принести сборной победу в медальном зачёте. В первом раунде Великая не сумела взять верх над Манон Брюне, но Никитина вывела команду вперёд, пускай и с преимуществом в один укол. Развить успех уже было задачей Егорян, с которой она справилась.

Хотя во втором своём поединке олимпийская чемпионка немного сбавила обороты и отдала несколько очков, заработанных подругами, в восьмом раунде Егорян совершила пять уколов подряд на Брюне. В итоге Великая могла фехтовать против лидера французской команды Сесилии Берде с шестиочковым запасом и спокойно наносить золотой укол.

С тремя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалями сборная России показала лучший результат на одном чемпионате мира за последние четыре года. В 2015-м, на соревнованиях в Москве, россиянкам удалось одержать на одну победу больше.

Общую копилку могла бы пополнить и команда рапиристов, однако у них турнир не очень сложился, хотя начинали они соревнования даже увереннее, чем саблистки. Ни в одной из схваток с Пуэрто-Рико, Украиной и Южной Кореей они не пропустили больше 30 уколов, хотя при этом команде не помогал бронзовый призёр чемпионата мира Дмитрий Жеребченко.

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Долго Тимуру Сафину, Алексею Черемисинову и Тимуру Арсланову своими силами обходиться не удалось. В полуфинальном матче с командой США никто из них не смог внести существенный вклад в общий успех. Только один раз Арсланову удалось выиграть свой мини-поединок, во всех остальных схватках россияне либо терпели поражение, либо соглашались на ничью. Теперь уже они с трудом набрали 30 уколов на команду и отправились сражаться за бронзу.

Встреча в схватке за третье место со сборной Италии была не лучшим подарком на завершение турнира. Итальянцы, уступив французам в полуфинале, впервые с 1987 года остались без единой победы на чемпионате мира. Отстоять свою честь они могли только в том случае, если бы опередили россиян по общему числу наград. К тому времени представители обеих стран по семь раз отметились в медальной таблице, и победитель бронзового матча в мужской рапире выигрывал бы и по этому показателю.

Первые три раунда не внесли никакой ясности в исход встречи — итальянцы выиграли этот отрезок со счётом 15:14. Затем Сафин пропустил пять безответных уколов от Алесси Фокони, но Черемисинов сумел набрать 11 очков и вернуть российской команде лидерство.

Когда Сафина было решено заменить на Жеребченко и тот достойно провёл заключительный поединок, в сборной оказалось ещё одно слабое звено. Арсланов в двух своих последних боях с итальянцами набрал всего два очка, и Черемисинову для победы надо было в финальном раунде каким-то образом в течение трёх минут 15 раз уколоть Даниэле Гароццо. Для рапиристов это невыполнимая задача. Бронзовые медали достались итальянцам, а россияне сделали шаг назад по сравнению с прошлым чемпионатом мира.

В финале же командной рапиры сборная США завоевала своё первое золото на турнире, уверенно победив французов (45:32) и разменяв прошлогоднее серебро на награды высшей пробы.