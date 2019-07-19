Тяжёлый старт: россияне остались без наград в первый медальный день ЧМ по фехтованию

На чемпионате мира по фехтованию начался розыгрыш медалей в личных турнирах. В первый день состоялись соревнования в женской шпаге и мужской сабле. Российским спортсменам не удалось попасть в число призёров. Лучший результат показал 20-летний Константин Лоханов, пробившийся в восьмёрку сильнейших и уступивший только ставшему чемпионом мира О Сан Уку из Южной Кореи. Опытные Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Виолетта Колобова дошли до 1/8 финала.

Первые потери

С 2018 года чемпионат мира по фехтованию проходит по новому графику. В первые три дня проводятся только предварительные схватки личных турниров и стартовые раунды плей-офф, после которых число участников сокращается до 48, и к ним присоединяются 16 лучших спортсменов мирового рейтинга. До этого пауза между отбором и финальными стадиями у всех видов оружия была разной — от двух до трёх дней. Теперь же фехтовальщики получили равное время на отдых и подготовку.

Многим российским спортсменам пришлось начинать чемпионат мира с квалификации, и не все преодолели её успешно. В женской шпаге одна потеря была неизбежна — уже в 1/64 финала с чемпионкой мира 2009 года Любовью Шутовой встретилась Татьяна Андрюшина. Спор двух опытных фехтовальщиц разрешился в пользу последней. К ней в основной сетке присоединились лидер сборной России Виолетта Колобова и Виолетта Храпина.

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Первые медали помимо шпажисток должны были разыграть саблисты. Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов прошли отбор без особых проблем. Право выступить максимальным составом также заслужили саблистки и все восемь мастеров рапиры. Потери понесли ещё только шпажисты — Павел Сухов и Сергей Ходос не дошли до 1/32 финала и смогут рассчитывать на медали только в командном турнире.

Бразильская неожиданность

Турнир шпажисток рано закончился для Виолетты Храпиной. Российская фехтовальщица могла полагать, что ей повезло с первой соперницей — ей оказалась люксембурженка Лиз Роттлер-Фауч, не входящая в первую сотню мирового рейтинга. Однако 32-летняя спортсменка провела лучший турнир в жизни. Она обыграла Храпину со счётом 15:11 и дошла до четвертьфинала, где уступила другой сенсации мирового первенства — бразильянке Натали Мёльхаузен.

Татьяне Андрюшиной и Виолетте Колобовой, главной надежде России в шпаге, вдвоём выйти в четвертьфинал было в любом случае не суждено, поскольку они оказались слишком близко друг к другу в турнирной сетке. Впрочем, даже по отдельности они до этой стадии не дошли.

Андрюшина начала турнир с разгромной победы над француженкой Мари-Флоран Кандассами, которая на последнем чемпионате Европы выиграла серебро. Соперница смогла совершить всего пять уколов. Но оформить вторую сенсацию россиянка не сумела. Следом ей повстречалась уроженка Ростова-на-Дону Елена Кривицкая, которая всю жизнь представляет Украину и успела заработать две бронзовые медали на чемпионатах мира. Андрюшина уступила ей всего два очка.

У Колобовой проблемы начались в 1/16 финала. Замыкающая первую десятку мирового рейтинга россиянка лишь последним уколом победила скромную британку Сьюзан Сику. Тут же ей пришлось провести тяжёлый поединок с кореянкой Кан Ён Ми, которая год назад стала вице-чемпионкой в командном турнире. Колобова уступила со счётом 11:15, а её недавняя соперница затем сама проиграла Кривицкой.

В полуфинале украинка встретилась с китаянкой Линь Шэн. Их поединок был достоин схватки за золото — они шли вплотную, пока счёт не стал 14:14 и не истекло основное время. У китайской спортсменки имелся приоритет при обоюдном уколе, но она смогла сама заработать последнее очко.

В финале её поджидала Мёльхаузен — первая в истории спортсменка, выигравшая медаль чемпионата мира для Бразилии. Впрочем, для неё самой попадание на пьедестал почёта не было дебютным. В прошлом она выступала за Италию и даже стала чемпионкой мира в команде и бронзовым призёром личного турнира. Но затем 32-летняя спортсменка сменила паспорт на бразильский, чтобы не испытывать внутренней конкуренции.

В полуфинале Мёльхаузен победила бывшую первую шпагу мира Вивиан Конг из Гонконга и улучшила свой личный результат — до финала она ещё никогда не доходила. Главная схватка вечера с Линь Шэн проходила в первом периоде под диктовку бразильянки, но к заключительной трёхминутке китаянка совладала с эмоциями. Ей удалось в последний момент сравнять счёт и опять перевести бой в «золотой укол». Только теперь приоритетом обладала Мёльхаузен. Она долго выжидала время для атаки и всё-таки выиграла золото, став самом возрастной чемпионкой мира в шпаге со времён венгерки Тимеи Надь, одержавшей в 2006 году победу в возрасте 36 лет.

Успешный дебют

Российские саблисты выступили в первый медальный день лучше девушек, однако до наград тоже так и не добрались. Дальше всех по турнирной сетке прошёл тот, от кого этого меньше всего ожидали — 20-летний Константин Лоханов.

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В прошлом году он стал чемпионом мира среди юниоров и в этом сезоне уже стал регулярно выступать за основную сборную, но серьёзных успехов на этапах Кубка мира не добивался. Однако главный старт сезона ему удался. Лоханов сначала прошёл опытного румына Алина Бадю, дважды выигрывавшего медали чемпионатов мира в команде. Следующей «жертвой» молодого спортсмена стал Илья Мокрецов — бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан.

На этом восхождение Лоханова должно было закончиться — его соперником по 1/8 финала стал представитель непобедимой сборной Южной Кореи Ку Бон Голь, у которого помимо титула олимпийского чемпиона имеются личные награды чемпионатов мира. Однако россиянин уверенно победил явного фаворита, позволив тому нанести всего семь ударов.

Реванш за поверженного соотечественника взял О Сан Ук, которого можно назвать главной восходящей звездой мужской сабли. В четвертьфинальном поединке с Лохановым кореец рано создал задел и, как россиянин ни старался, но сравнять счёт он не успел. После проигрыша он посетовал на недостаток опыта.

«Не хватило опыта подобных поединков. На Гран-при в Москве выиграл один бой с серьёзным соперником, но проиграл следующий. Также вышло и здесь — победил одного корейца в 1/8 финала и уступил его соотечественнику в четвертьфинале. Не хватает собранности, чтобы проводить два таких серьёзных поединка подряд. Я уже дважды был в восьмёрке, но когда идёт бой за медаль, не хочется его упускать, даже если раньше был в призах», — цитирует Лоханова РИА Новости.

Небольшим утешением для дебютанта чемпионата мира может быть то, что О Сан Ук в итоге выиграл турнир. В финале 22-летний кореец сумел одержать волевую победу над главным кумиром местных болельщиков — победителем 2017 года Андрашем Сатмари из Венгрии.

Другим россиянам не удалось дойти даже до четвертьфинальной стадии. Вениамин Решетников уступил Сатмари в 1/8 финала, а Камиль Ибрагимов, бронзовый призёр двух последних первенств планеты, завершил борьбу на этой же стадии, уступив иранцу Моджтабу Абедини.

Год назад он планировал завершить карьеру, но фехтовальщик, которого в своё время тренировал олимпийский чемпион Григорий Кириенко, остался в спорте и выиграл для своей страны первую в истории медаль. Ещё один россиянин Дмитрий Даниленко выиграл в основной сетке только один поединок и затем уступил итальянцу Луиджи Самеле.