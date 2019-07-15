Реванш ради Олимпиады: чего ждать от сборной России на ЧМ по фехтованию в Будапеште

В Будапеште начался чемпионат мира по фехтованию — главный старт этого года и ключевой этап отбора на Олимпийские игры в Токио. В первые три дня соревнований пройдут предварительные схватки, а 18 июля начнётся розыгрыш медалей. Год назад российская сборная выступила неудачно на чемпионате мира, завоевав всего одно золото. Чего стоит ожидать от отечественных спортсменов в нынешнем году — в материале RT.

Год назад

Предыдущий чемпионат мира в китайском Уси получился для сборной России откровенно неудачным. Хотя турнир начался с красивой победы Софии Поздняковой и попадания на пьедестал почёта Софьи Великой и Яны Егорян в женской сабле, продолжение не было таким же радостным. Спустя несколько дней девушки выиграли серебро в командном турнире, а мужчины добавили в общую копилку всего три бронзы.

В последний раз российские фехтовальщики довольствовались одной золотой медалью на крупных соревнованиях в 2008 году. Тогда на Олимпиаде в Пекине победу одержала только женская команда по рапире. Отчасти неудачное выступление практически всей команды объяснялось ошибкой в подготовке — спортсмены провели долгий подготовительный сбор в Китае, который негативно сказался на физическом и психологическом состоянии.

Нынешний чемпионат мира проходит в Будапеште, и к нему россияне готовились в Болгарии и на домашних тренировочных базах, не опасаясь столкнуться с тяжёлой акклиматизацией. По сравнению с прошлым годом это первенство планеты будет иметь более важный статус. Его результаты станут основой рейтингов, по которым пройдёт отбор на Олимпийские игры в Токио. Квалификация уже стартовала, и исправить допущенные на чемпионате мира ошибки получится только на нескольких этапах Гран-при следующей весной. Автоматически попадут на Игры только пять лучших команд.

Женская сабля

Самым сильным видом фехтования в России остаётся женская сабля. Софья Великая на данный момент возглавляет мировой рейтинг, София Позднякова занимает в нём третье место, а Яна Егорян идёт 11-й — все они сразу попадут в плей-офф чемпионата мира в личном турнире и избегут предварительных схваток. Четвёртой участницей от России станет 20-летняя Ольга Никитина, прошлогодняя чемпионка мира среди юниоров.

Формально у болельщиков может быть повод для беспокойства. На чемпионате Европы девушки выступили не лучшим образом в индивидуальных соревнованиях. Выше своего уровня показала себя только Никитина, дошедшая до четвертьфинала. Великая, выигравшая два личных турнира на Кубке мира, довольствовалась бронзой, а Позднякова и Егорян вовсе не пробились в восьмёрку лучших.

Но саблистки усвоили этот неприятный урок и тут же реабилитировались в командном первенстве, выиграв золото. Этот успех мог бы быть ещё ярче, если бы россиянки по ходу турнира победили француженок и взяли реванш за три поражения в финалах Кубка мира в этом сезоне и на чемпионате мира в прошлом. Но лидеры мирового рейтинга уступили в полуфинале и выбыли из дальнейшей борьбы.

Мужская сабля

Российские саблисты на июньском чемпионате Европы оставили двоякое впечатление о себе. Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов разыграли золото в финале личного турнира и лишний раз подтвердили, что не зря входят в число 16 лучших представителей в своей дисциплине. Но командный турнир для них и Дмитрия Даниленко с Константином Лохановым не сложился. Все они проиграли Румынии в четвертьфинале и не смогли побороться хотя бы за бронзу.

Личные успехи Решетникова и Ибрагимова в Дюссельдорфе стали глотком свежего воздуха. В течение сезона ни им, ни другим россиянам не удавалось выиграть медали на этапах Кубка мира. К сожалению, успех на чемпионате Европы не делает их фаворитами предстоящего первенства планеты.

Сильнейшими саблистами на данный момент являются американец Эли Дершвиц и кореец О Сан Ук. Оба — чемпионы своих континентов и имеют мощную поддержку внутри команд. Путь к золоту им освобождает неожиданный уход из спорта другого корейского спортсмена, Ким Джон Хвана, который выиграл прошлый чемпионат мира.

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В команде россияне выступали в течение сезона немного успешнее и иногда оказывались на пьедестале почёта. На чемпионате мира им будет тяжело повторить этот результат, но это крайне необходимо — в мировом рейтинге мужская сборная России по сабле находится на пятом месте, и, чтобы попасть на Олимпиаду, ниже опускаться нельзя.

Возможно, саблистов сможет вдохновить на успех приход Алексея Якименко. Восьмикратный чемпион мира ушёл из спорта после провала на Играх в Рио, но теперь вернулся в спорт и входит в состав российской команды в качестве запасного. Его появление на дорожке пока не планируется, но если тренеры доверяют 35-летнему спортсмену, то он может в случае необходимости помочь партнёрам.

Женская рапира

Три российские спортсменки без отбора выступят в плей-офф чемпионата мира в женской рапире. Это оружие тоже могло бы считаться самым сильным в отечественном фехтовании, если бы не постоянная конкуренция со стороны итальянок. Они в этом сезоне усилились благодаря возвращению олимпийской чемпионки Элизы Ди Франчиски. 36-летняя спортсменка не только победно возобновила карьеру на этапе Кубка мира в Алжире, но и обыграла Инну Дериглазову в финале чемпионата Европы.

Тот проигрыш россиянки в некотором смысле можно назвать шоком. До встречи в Дюссельдорфе олимпийская чемпионка 2016 года потерпела всего два поражения за сезон и осталась без медали всего один раз. Дериглазова выиграла шесть этапов Кубка мира из восьми — кому, как не ей, считаться лучшей рапиристкой мира. Но чемпионат Европы показал, что даже ей не гарантировано золото на главном турнире сезона.

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После личного соперничества Дериглазова и Ди Франчиска наверняка продолжат выяснять отношения в командных соревнованиях — противостояние России и Италии считается классикой женской рапиры. Последний раунд, прошедший на чемпионате Европы, остался за россиянками — они выиграли полуфинальные поединки, после чего завоевали золото в споре с француженками, лидирующими в мировом рейтинге.

Именно на командное первенство в первую очередь должны рассчитывать остальные российские девушки — Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. Первым двум в этом сезоне удавалось выигрывать личные медали, но основные их успехи были связаны именно с командным турниром. В нём у россиянок есть все шансы на победу.

Мужская рапира

У мужской команды рапиристов запросы скромнее. В этом сезоне они порадовали только один раз, когда в финале этапа Кубка мира в Париже обыграли итальянцев. Правда, с тех пор прошло уже полгода и заявить о себе на международной арене удавалось только двум олимпийским чемпионам в составе российской сборной — Тимуру Сафину и Алексею Черемисинову. Первый выиграл бронзу последнего этапа Гран-при в Шанхае, а второй дошёл до полуфинала чемпионата Европы.

Год назад россиянам удалось выиграть командную бронзу на чемпионате мира, и за счёт того результата они ещё остаются четвёртыми в рейтинге. Чтобы повторить успех, нам желательно избегать встреч с Италией. Сделав усилие над собой, россияне смогут конкурировать с представителями остальных стран.

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Что касается личных медалей, то Сафин и Черемисинов остаются претендентами, но им тоже должно повезти с жеребьёвкой. Главным фаворитом является итальянец Алессио Фокони, выигравший и личное золото чемпионата Европы, и два этапа Кубка мира, и чемпионат мира год назад. Ярко начинал сезон британец Ричард Круз, но в последнее время его успехи были скромными. Если кто и может лишить Италию чемпионского дубля, то это американец Рейс Имбоден, заслуженно следующий вторым в рейтинге лучших рапиристов сезона.

Женская шпага

Шпага является самым нестабильным видом оружия у российских фехтовальщиц. На по-настоящему высоком уровне выступает только Виолетта Колобова. Благодаря ей российским шпажисткам удавалось выигрывать медали Кубка мира и дойти до финала чемпионата Европы, в котором их ждало поражение от Польши с разницей в один укол. Также только Колобовой удавалось подниматься на личный пьедестал почёта. Остальные девушки были далеки от этого.

Не вернулась пока на свой уровень Любовь Шутова. Опытная спортсменка, выигравшая бронзу ещё на чемпионате Европы 2002 года, вернулась в спорт после Олимпиады, но только один раз доходила до 1/8 финала международных стартов. На чемпионате мира она уже выбыла из личной борьбы и теперь может помочь выиграть медаль только в командном турнире.

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Сложно ожидать, что личных успехов добьются также Татьяна Андрюшина и Виолетта Храпина. Они пробились в 1/32 финала и в четверг продолжат выступления, но их пути уже скоро могут пересечься с сильными спортсменками. Обе они спустя два круга могут попасть на двух сильнейших шпажисток мира — итальянку Мару Наваррию и румынку Ану Марию Попеску, которые сражались за золото год назад.

Впрочем, чем раньше они закончат личный турнир, тем больше сил сохранят на командный. А в нём Колобовой потребуется помощь подруг, чтобы удержать российскую сборную на третьем месте в отборе на Олимпиаду.

Мужская шпага

В мужской шпаге россияне показывают самые парадоксальные результаты — редкие успехи в личных соревнованиях и практически полное доминирование в командных. Они выиграли три этапа Кубка мира из пяти, а заодно взяли золото чемпионата Европы. С оценкой последнего достижения, правда, стоит быть осторожными. Россияне обыграли в финале малоизвестных датчан, да и то с разницей в один укол.

Если Сергею Биде, Никите Глазкову, Сергею Ходосу и Павлу Сухову всё так же будет сопутствовать удача, то за их третье подряд попадание на пьедестал почёта чемпионата мира можно не волноваться. Однако в спорте именно этот фактор является самым нестабильным.

Впрочем, для мужской шпаги характерна ситуация, когда не самые сильные индивидуально фехтовальщики составляют отличный коллектив. Точно так же добиваются успехов швейцарцы и корейцы, разыгрывавшие командное золото в прошлом году. Правда, в отличие от россиян, эти страны получили хотя бы одного спортсмена, который без отбора прошёл в 1/16 финала личных турниров.

У России самым высоким рейтингом обладает Сергей Бида, занимающий 18-е место. В свои 26 лет он смог в этом сезоне впервые за карьеру выиграть этап Кубка мира. Для опытнейшего Павла Сухова это не является каким-то особым достижением, но сейчас он не может похвастаться и этим, принося пользу только в командных соревнованиях.