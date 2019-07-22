Командное серебро: российские шпажистки заняли второе место на ЧМ по фехтованию

На чемпионате мира по фехтованию в Будапеште состоялся розыгрыш медалей в командных турнирах шпажисток и саблистов. Россиянки Виолетта Колобова, Виолетта Храпина, Татьяна Андрюшина и Любовь Шутова стали серебряными призёрами, уступив в финале всего один укол сборной Китая. Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко и вернувшийся после трёхлетнего перерыва Алексей Якименко заняли пятое место в своём турнире.

Первая половина чемпионата мира по фехтованию в Будапеште закончилась для сборной России победой в медальном зачёте. В личных турнирах отечественные спортсмены выиграли одно золото, два серебра и одну бронзу, поделив с итальянцами первое место по общему количеству медалей.

Но после этого для всех участников первенства планеты началась самая ответственная часть — розыгрыш наград в командных турнирах, результаты в которых имеют большое значение в отборе на Олимпийские игры в следующем году. Именно на ЧМ разыгрывается больше всего очков в мировом рейтинге, по которому следующей весной определятся участники соревнований в Токио.

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Перед чемпионатом в Будапеште россияне по всем видам оружия занимали хорошие позиции в рейтинге, но их необходимо было подкрепить удачным выступлением в команде. Первыми за медали и очки вышли сражаться девушки-шпажистки и мужчины-саблисты — представители единственных дисциплин, в которых никто из россиян не попал в призовую четвёрку.

Шпажистки во главе с Любовью Шутовой, которая часто в этом сезоне вела за собой команду, начали турнирный путь с убедительной победы над командой Ирана — соперницы порой не успевали нанести даже двух уколов за поединок и в итоге набрали меньше половины возможных очков.

Но уже с 1/8 финала россиянкам ни в одном матче не было легко, даже во встрече с японками, у которых только две спортсменки попали в основную сетку личного турнира. Вплоть до седьмого раунда общий счёт был равным и составлял всего 26:26. Виолетте Храпиной удалось всё-таки нанести на два укола больше, после чего за дело взялась Виолетта Колобова. За три минуты она набрала необходимые 14 очков, чтобы отпраздновать досрочную победу.

Оспаривать путёвку в полуфинал пришлось во встрече с эстонками, у которых тоже есть ярко выраженный лидер Юлия Беляева, способная в одиночку решить ход любого матча. Но в этот раз чемпионка мира подвигов не совершила, а подруги по команде не взяли инициативу в свои руки. Татьяна Андрюшина в последней трети увеличила отрыв до десяти очков, а Колобова вновь провела интенсивную дуэль, чтобы закончить встречу до истечения отведённого времени.

Встреча с Украиной получилась самой напряжённой. На протяжении пяти мини-поединков россиянки по крупицам собирали семиочковый отрыв, который в шпаге не значит абсолютно ничего. Украинки сделали всё возможное, чтобы максимально его сократить, и в итоге путёвка в финал оспаривалась между Колобовой и бронзовым призёром личного турнира Еленой Кривицкой. Партнёрши оставили россиянке всего один укол запаса. К счастью, в своей дуэли Колобова одержала победу, и российская команда впервые за пять лет оказалась в финале чемпионатов мира.

Бороться за золото пришлось в схватках с китаянками во главе с вице-чемпионкой Линь Шэн. Поначалу матч складывался для россиянок удачно, и в первых двух раундах они заработали небольшое преимущество. Однако фактор Линь Шэн сыграл свою роль — хотя в схватке с Любовью Шутовой она сразу же усугубила свою травму, китаянка смогла выиграть дуэль со счётом 3:0. Напарницы этим воодушевились, и продолжили наращивать отрыв. Даже Колобовой не удалось ничего противопоставить Линь Шэн в своём втором поединке.

Когда лидер российской сборной вернулась на дорожку, ей надо было отыгрывать пять уколов у Чжу Минъе. Колобова бесстрашно приступила к своей миссии и смогла сократить счёт. Однако времени на продолжение поединка уже почти не оставалось. Россиянка решила не бросаться в атаку на последних секундах, а перевести матч на приоритет. В случае обоюдного действия её команда выигрывала золото — в фехтовании на шпагах это самый желанный сценарий поединка. Но Чжу Минъе удалось застать Колобову врасплох, и та не нанесла ответный укол. В итоге российская команда стала серебряным призёром в женском фехтовании на шпагах.

Саблисты же вовсе остались без медалей в своём командном турнире. Первые два раунда они прошли на одном дыхании, отдав мексиканцам и японцам в сумме лишь 47 очков. Задачу-минимум по попаданию в первую восьмёрку россияне выполнили, но развить успех без Камиля Ибрагимова не получилось.

Четвертьфинальный матч россияне проводили против крепкой команды Германии. Константин Лоханков свой первый бой провалил, проиграв его со счётом 1:8 Бенедикту Вагнеру, но заменивший его Алексей Якименко, вернувшийся в сборную после трёхлетнего перерыва, вовсе не совершил ни одного удара в поединке с Матьяшем Сабо. Чемпион Европы Вениамин Решетников в каждом поединке старался сократить отставание, но к финальному раунду оно оказалось слишком велико. Итоговый счёт составил 45:43 в пользу Германии.

Чтобы не провалить турнир, россиянам нужно было хотя бы занять пятое место в утешительном турнире. Победы над Румынией и Ираном позволили набрать максимум доступных в такой ситуации очков в свой рейтинг. Но всё равно саблистам в следующем сезоне будет непросто доказать своё право войти в число восьми участников Олимпиады в Токио. Для этого надо будет блестяще выступить на этапах Кубка мира.