Третье золото Дериглазовой и серебряный сюрприз Биды: россияне открыли счёт медалям на ЧМ по фехтованию

Российские фехтовальщики завоевали первые медали на чемпионате мира в Будапеште. Рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной победительницей соревнований и выиграла третье личное золото, поборов в решающей схватке француженку Полин Ранвье. Шпажист Сергей Бида неожиданно дошёл до финала в своём виде оружия, где уступил венгру Гергею Шиклоши.

Неожиданное серебро

Мужскую шпагу можно назвать самым противоречивым видом оружия в сборной России по фехтованию. Нынешние лидеры могут спокойно выигрывать медали командных турниров и занимать первое место в мировом рейтинге, но при этом совсем не добиваться успехов в личных соревнованиях.

Отчасти такая тенденция подтвердилась в очередной раз на чемпионате мира в Будапеште. Никому из россиян не удалось попасть в число 16 сеяных фехтовальщиков, которые могли бы начать индивидуальный турнир с 1/32 финала, а сито отбора оказалось непреодолимым препятствием сразу для двух спортсменов — Павла Сухова и Сергея Ходоса. Борьбу за медали продолжили только менее опытные Никита Глазков и Сергей Бида.

Глазков покинул турнир довольно рано. Пройдя в первом поединке люксембуржца Флавио Джаннотте, он затем уступил казахстанцу Дмитрию Алексанину. Биде в 1/16 финала достался ещё более серьёзный соперник — опытный швейцарец Беньямин Штеффен, выигравший год назад чемпионат мира в команде. Однако россиянин уверенно провёл поединок и взял верх со счётом 15:12.

Выйти в 1/8 финала для Биды уже было достижением, но и следующий его соперник не мог похвастаться солидными титулами. Японцу Сатору Уяме он позволил нанести всего десять уколов, а сам при этом совершил столько, сколько нужно для досрочной победы. С оппонентом по четвертьфиналу Биде уже откровенно повезло — из всех сильных фехтовальщиков, которые ему могли достаться, до этой стадии дошёл другой японец Коки Кано, давно не добивавшийся значимых успехов. 26-летний россиянин вновь провёл много времени на дорожке, но в итоге выиграл с разницей в три укола.

Останавливаться на бронзовой медали Биде было вовсе необязательно. В полуфинале жеребьёвка свела его с соперником из Украины. Но это не был не Богдан Никишин и не Роман Свичкар, которые поделили третье место год назад, а более скромный Игорь Рейзлин, занимающий 52-е место в мировом рейтинге. Бида рано завладел инициативой и в лучшем случае подпускал к себе соперника на два укола. В последнем периоде россиянин набрал три очка подряд и победил со счётом 15:10. Российский шпажист вышел в финал чемпионата мира впервые за десять лет — в 2009 году этой чести удостоился Антон Авдеев, в конечном счёте завоевавший золото.

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В финале Биде опять достался соперник с низким рейтингом, но у него было одно большое преимущество — болеющие за него трибуны. Накануне венгры стали свидетелями поражения Андраша Сатмари в финале сабельного турнира, а теперь ждали, что Гергей Шиклоши возьмёт за него реванш.

Бида начал финальный поединок не слишком успешно — после первого периода он уступал со счётом 2:4. Но он быстро привык к остро реагирующему на каждый укол залу. После перерыва россиянин пропустил один удар, но заработал шесть очков, одно из которых было засчитано после падения на колени. В заключительном периоде Бида дважды лидировал и дважды позволял Шиклоши себя догнать. После второго раза, когда до конца поединка оставалось всего полминуты, венгр пошёл ва-банк и добился победы. Бида, ещё недавно надеявшийся только на медали в командных турнирах, стал серебряным призёром чемпионата мира.

Возвращение Дериглазовой на вершину

Если выступление Сергея Биды стало большим сюрпризом, то в женской рапире российские болельщики были вправе ждать медали. В первую очередь, от олимпийской чемпионки Инны Дериглазовой. В этом сезоне на восьми этапах Кубка мира она потерпела всего два поражения, добавив к такому результату серебро чемпионата Европы. Ни в одной дисциплине фехтования никто так не доминировал последний год, как спортсменка из Курской области.

В сборной России были и другие девушки, способные заявить о себе, но у них выступление всё-таки не сложилось. Анастасия Иванова уступила в 1/16 финала венгерке Фанни Крайш, а Лариса Коробейникова не справилась с немкой Анной Зауэр. Непреодолимым барьером эта стадия стала и для первого номера рейтинга Аличе Вольпи из Италии. Она потерпела неожиданное поражение от испанки Марии Диас.

На другом конце турнирной сетки россиянкам сопутствовала удача. Аделина Загидуллина провела три упорных поединка, в том числе с титулованной южнокорейской фехтовальщицей Чон Хи Сук, и вышла в четвертьфинал. Дериглазова же почти не затратила сил, чтобы встретиться там с подругой по команде.

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Две российские девушки в очном споре решали, кому из них достанется медаль чемпионата мира, и доводы олимпийской чемпионки были гораздо более убедительными. Она позволила Загидуллиной нанести всего три укола, а всего в первых четырёх поединках уступила 24 очка.

Первым серьёзным испытанием для Дериглазовой стал полуфинальный поединок с итальянкой Элизой Ди Франчиской. Их история встреч помнит и финалы Олимпийских игр, и рядовые бои в Кубке мира, и недавний поединок за золото чемпионата Европы, в котором россиянка потерпела поражение.

Дериглазова активно начала встречу, но развить успех долго не получалось — Ди Франчиска старалась как можно меньше тратить сил на перемещения и отражать любую угрозу. Во втором периоде обе девушки подолгу спорили с арбитром — россиянке отказали в праве взять видеоповтор, а итальянка принялась танцевать, протестуя против переменчивых решений арбитра. Но каждой этот выплеск эмоций давал сил на небольшой рывок, так что поединок продолжал развиваться в равном ключе. Судьба выхода в финал решалась на последних уколах, и победителем всё-таки вышла Дериглазова, выиграв всего два очка.

В поединке за золото с россиянкой должна была встретиться другая опытная итальянка Арианна Эрриго, но она неожиданно проиграла в полуфинале француженке Полин Ранвье — крепкому командному бойцу, никогда не блиставшей в личных турнирах. Дериглазова сразу же набросилась на соперницу и провела несколько атак, но Ранвье не зря забралась так высоко и сохранила интригу на второй период, уступив всего три укола.

Во втором периоде россиянка вновь выдала мощный старт, который француженка тщетно пыталась остановить. Как Ранвье ни старалась, но поражения ей было не избежать. Дериглазова выиграла третье личное золото чемпионатов мира и стала лишь пятой фехтовальщицей в истории, которой удалось этого добиться.