Золотые рапиры: россиянки одержали победу в командном турнире чемпионата мира по фехтованию

Женская сборная России одержала победу в командном турнире на рапирах на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. В финале отечественная команда встретилась с Италией. За минуту до конца дуэли лидеру команды Инне Дериглазовой удалось отыграть два укола, а затем оказаться сильнее в решающем поединке.

Жажда золота

В четверг, 18 июля, в Венгрии на чемпионате мира по фехтованию разыгрывались два комплекта наград в командных соревнованиях. За победу предстояло сразиться мужчинам-шпажистам и женщинам-рапиристкам. При этом у российских болельщиков наибольший интерес, разумеется, вызывал последний вид, ведь отечественная четвёрка подошла к нему в ранге действующих чемпионок Европы.

Всего месяц назад Инна Дериглазова вместе с подругами не оставила шансов сильнейшим фехтовальщицам Старого Света и завоевала золото первенства континента. Собирались повторить этот успех они и на ЧМ, тем более в прошлом году российские рапиристки впервые с 2010-го остались без медалей.

В Будапеште отечественная команда собиралась не только вернуться на подиум, но и занять первое место. А лидер четвёрки Дериглазова продемонстрировала всю серьёзность этих намерений в личном первенстве, которое с блеском выиграла.

Своё выступление в командном первенстве россиянки начали ещё накануне. В 1/8 финала они оказались сильнее испанок — 45:37.

Уже в понедельник, 22 июля, в упорном и малорезультативном матче были повержены кореянки, которые год назад не пустили отечественную команду в полуфинал первенства планеты в Уси, — 33:25.

На этот раз в полуфинале Россия встретилась с действующими чемпионками мира из США и также отпраздновала более чем уверенную победу.

Невероятный финал

Таким образом, за золотые медали Дериглазовой и компании предстояло сразиться с итальянками, которые в прошлом году уступили американкам в финале ЧМ, но в позапрошлом были первыми.

А в 2016-м Россия с Италией уже встречались в финале командного турнира рапиристок, и верх взял отечественный коллектив — 45:39.

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Не менее интересным было и соперничество лидеров команд — Дериглазовой и Элизы Ди Франчиски. На текущем чемпионате они уже встречались между собой в полуфинале индивидуального турнира, и россиянка оказалась сильнее — 15:13. Тем самым Инна взяла у Элизы реванш за поражение в финале ЧЕ — 8:15.

Однако начала свой путь в решающем противостоянии Дериглазова с дуэли с чемпионкой мира-2018 в индивидуальном турнире Аличе Вольпи. Аккуратный поединок между ними завершился вничью — 2:2. Следом Ди Франчиска буквально на один укол оказалась сильнее Аделины Загидуллиной.

Зато третьей россиянке — Анастасии Ивановой — первая схватка удалась. По ходу поединка с Арианной Эрриго она вела в четыре укола, но в итоге довольствовалась преимуществом в два и вывела сборную России вперёд — 11:10.

Вторая серия поединков, напротив, началась для отечественной четвёрки с крупного поражения Загидуллиной от Вольпи — 1:5. Но следом Дериглазова не оставила шансов Эрриго и вновь вывела Россию вперёд — 29:28. А Ивановой опять удалось закрепить успех, причём она оказалась сильнее Ди Франчиски.

Перед заключительной серией схваток российские рапиристки вели в счёте в два очка — 25:23. Более того, Загидуллина уверенно повела в дуэли с Эрриго, но затем пропустила четыре укола подряд и с огромным трудом сохранила преимущество в два балла.

А вот Иванова с Вольпи откровенно не справилась и пропустила сразу семь уколов. Таким образом, перед последней схваткой уже итальянки вели два укола — 37:35.

У Дериглазовой не оставалось другого выбора кроме как вырывать победу у Ди Франчиски. Однако поначалу действующая чемпионка Европы справлялась с действиями россиянки. Пропустив укол соперницы, она тут же отвечала своим и сохраняла разницу.

Но Инне ценой невероятных усилий всё же удалось выполнить два точных действия подряд и сравнять счёт.

Концовка же и вовсе получилась невероятной. Итальянка дважды выходила вперёд, но россиянка всякий раз находила в себе силы отыграться. В последний ей удалось сделать это буквально за шесть секунд до конца схватки, когда судья показал Ди Франчиске жёлтую карточку.

А в решающем поединке до одного укола Дериглазова всё же дожала соперницу и помогла российским рапиристкам впервые за три года завоевать золото ЧМ. Сама Инна оформила «золотой дубль» в турнире рапиристок.

«Осознаем, что стали чемпионками мира, когда уже приедем домой. Все будут поздравлять, говорить, какие мы молодцы. Ради этого и тренируемся. Здорово, когда всё заканчивается на хорошей ноте. Сейчас можно немножко расслабиться, но впереди у нас насыщенный олимпийский год. Впереди Олимпиада, к которой нужно готовиться, стремиться выступить успешно», — отметила двукратная чемпионка мира.

Неудача шпажистов

А вот российским шпажистам, к сожалению, дальше четвертьфинала пробиться не удалось. В упорной борьбе они уступили китайцам — 41:45 и завершили выступление на турнире.

Победу в данном виде в итоге отпраздновали французы. В финале они оказались сильнее Украины — 45:37. Бронза досталась Швейцарии.

Помимо этого в понедельник состоялись первые раунды плей-офф в двух других командных турнирах. Женщины-саблистки из России в 1/8 финала уверенно сломили сопротивление соперниц из Азербайджана — 45:38.

А мужчины-рапиристы и вовсе разгромили Украину. За всё противостояние фехтовальщики из соседней страны нанесли лишь 18 точных уколов.

Победа же рапиристок позволила России догнать Южную Корею и Францию по числу золотых медалей — по две. По общему количеству наград отечественные фехтовлащики уступают лишь итальянкам — шесть против семи.