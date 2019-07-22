Российские шпажисты не смогли выйти в полуфинал ЧМ по фехтованию
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в венгерском Будапеште.
- РИА Новости
В четвертьфинале Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос уступили китайцам со счётом 41:45.
Теперь россияне сразятся за места с пятого по восьмое.
Ранее российские шпажистки завоевали серебро ЧМ по фехтованию.
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