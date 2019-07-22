Российские шпажисты не смогли выйти в полуфинал ЧМ по фехтованию

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в венгерском Будапеште.

РИА Новости

В четвертьфинале Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос уступили китайцам со счётом 41:45. Теперь россияне сразятся за места с пятого по восьмое. Ранее российские шпажистки завоевали серебро ЧМ по фехтованию.