Дериглазова названа спортсменкой года по версии Минспорта России

Российская фехтовальщица Инна Дериглазова стала лучшей спортсменкой 2019 года по версии Министерства спорта России.

В 2019 году Дериглазова выиграла две золотые медали на чемпионате мира, победив в личном и командном турнирах. Также на её счету золото и серебро чемпионата Европы в командном и личном первенствах соответственно, Кубок мира в личном и командном первенствах и победа в Гран-при.

Торжественная церемония вручения национальной спортивной премии по итогам 2019 года проходит в Москве.

Ранее Колобков поблагодарил главу IIHF за поддержку в вопросе проведения соревнований в России.