Колобков поблагодарил главу IIHF за поддержку в вопросе проведения соревнований в России

Министр спорта России Павел Колобков поблагодарил главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля за поддержку в вопросе проведения в стране крупных хоккейных мероприятий, невзирая на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Большое спасибо Рене Фазелю, что вы поддерживаете проведение в России больших форумов и соревнований. Мы готовимся к проведению молодёжного чемпионата мира. Мы понимаем ответственность, Федерация хоккея России является партнёром IIHF. Рад, что наша федерация вносит вклад в развитие мирового хоккея и в России проходят не только спортивные соревнования, но и деловые мероприятия», — заявил Колобков.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею должен принять Санкт-Петербург, а молодёжное первенство планеты — Новосибирск.

WADA отстранило Россию от участия и возможности принимать крупные международные соревнования за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России.