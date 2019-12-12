Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России
- РИА Новости
«Ждём решения CAS, будем делать всё, чтобы сохранить чемпионаты мира в России. Сдаваться не собираемся», — заявил Фазель журналистам.
В 2023 году чемпионат мира по хоккею должен принять Санкт-Петербург, а молодёжное первенство планеты — Новосибирск.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от возможности принимать крупные международные соревнования и от участия в них за манипуляции с базой данных московской лаборатории.
Ранее Третьяк призвал IIHF поддержать мнение Фазеля о проведении ЧМ в России.