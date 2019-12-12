Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России

Президент федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса крупных международных турниров из России.

«Ждём решения CAS, будем делать всё, чтобы сохранить чемпионаты мира в России. Сдаваться не собираемся», — заявил Фазель журналистам.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею должен принять Санкт-Петербург, а молодёжное первенство планеты — Новосибирск.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от возможности принимать крупные международные соревнования и от участия в них за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее Третьяк призвал IIHF поддержать мнение Фазеля о проведении ЧМ в России.