Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России

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Президент федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса крупных международных турниров из России.
Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России
  • РИА Новости

«Ждём решения CAS, будем делать всё, чтобы сохранить чемпионаты мира в России. Сдаваться не собираемся», — заявил Фазель журналистам.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею должен принять Санкт-Петербург, а молодёжное первенство планеты — Новосибирск.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от возможности принимать крупные международные соревнования и от участия в них за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее Третьяк призвал IIHF поддержать мнение Фазеля о проведении ЧМ в России.

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