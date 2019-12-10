Третьяк призвал IIHF поддержать мнение Фазеля о проведении ЧМ в России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна поддержать мнение своего президента Рене Фазеля о том, что перенос чемпионата мира 2023 года из России невозможен.

«Фазель имеет своё личное мнение, и я думаю, что международная федерация его поддержит, совет ещё будет решать. Мы заслужили это своим отношением к делу. У нас по допингу вопросов нет, мы всегда всё организовываем на высшем уровне, поэтому нам дают эти соревнования. Мы строим новые арены в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, это большие затраты», — сообщил Третьяк ТАСС.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

В 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Помимо того, Федерация хоккея России подала заявку на проведение в 2021 году чемпионата мира среди женщин в Уфе.

Ранее сообщалось, что Шипулин назвал решение WADA огромным ударом по российскому спорту.