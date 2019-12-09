Шипулин назвал решение WADA огромным ударом по российскому спорту

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что для него не стало неожиданным решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Сегодняшнее решение WADA, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена», — написал Шипулин в своём Instagram.

По его словам, его больше всего беспокоит судьба чистых спортсменов, которым теперь необходимо везде доказывать свою непричастность к манипуляциям. Он также вспомнил, что перед Олимпиадой 2018 года российским спортсменам практически не дали шанса себя защитить.

«У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца», — написал Шипулин.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее сообщалось, что IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA.