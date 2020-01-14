Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана

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Российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Сергей Шубенков приказом министра обороны России Сергея Шойгу получили воинское звание капитана.
Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«25 декабря был подписан приказ о присвоении званий капитана Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову», — приводит ТАСС слова представителя Центрального спортивного клуба армии.

Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Шубенков стал серебряным призёром первенства мира в 2019 году в беге на 110 м с барьерами.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР.

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