Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана
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- РИА Новости
«25 декабря был подписан приказ о присвоении званий капитана Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову», — приводит ТАСС слова представителя Центрального спортивного клуба армии.
Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Шубенков стал серебряным призёром первенства мира в 2019 году в беге на 110 м с барьерами.
Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении организации из ОКР.