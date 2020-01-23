ВФЛА отреагировала на информацию о непредоставлении ответа AIU по делу Лысенко

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала информацию о непредоставлении Независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) в срок полного ответа на обвинения по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.
ВФЛА отреагировала на информацию о непредоставлении ответа AIU по делу Лысенко
  • Reuters

По словам исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, которые передаёт ТАСС, организация в согласованные сроки направила AIU ответ, о чём есть соответствующее подтверждение от принимающей стороны.

По информации СМИ, ВФЛА не предоставила в срок официального ответа на обвинения в адрес предыдущего руководства, в связи с этим World Athletics пока не может возобновить выдачу разрешений на участие в соревнованиях для российских спортсменов.

2 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене с обеспокоенностью прокомментировала своё включение в расширенный пул тестирования РУСАДА.

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