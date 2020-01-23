Ласицкене о включении в пул РУСАДА: это сделано неспроста

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене с обеспокоенностью прокомментировала своё включение в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я постоянно нахожусь под контролем антидопинговых служб, последний раз они приходили ко мне в мой день рождения. Допинг-контроль и нахождение в международном пуле дают мне хоть какую-то надежду, что меня когда-нибудь допустят до международных стартов. Сейчас меня включили и в расширенный пул РУСАДА. Мне кажется, что всё идёт к тому, что меня исключат из международного пула. Ведь не просто так это сделано», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что абсолютно доверяет РУСАДА, которое не менее тщательно тестирует спортсменов.

«Но всё сделано неспроста», — добавила трёхкратная чемпионка мира.

Ранее сообщалось, что Ласицкене включена в пул тестирования РУСАДА по просьбе World Athletics.