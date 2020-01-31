«Послужит сигналом о необходимости изменений»: Минспорта временно лишил ВФЛА государственной аккредитации

Министерство спорта приостановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта. Решение было принято в связи со скандалом вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко. Международная федерация обвиняет ВФЛА в предоставлении поддельных документов, объясняющих пропуски спортсменом допинг-тестов. При этом в ведомстве отметили, что приостановка аккредитации ВФЛА не приведёт к ухудшению положения российских атлетов.

«Не повлечёт дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов»

Пресс-релиз о приостановке действия государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта появился на сайте Министерства спорта 31 января днём. В заявлении говорится, что данное решение принято «ввиду систематического нарушения спортсменами ВФЛА общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещённого сотрудничества». Речь идёт о взаимодействии федерации с международными структурами по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Согласно официальному пресс-релизу независимого органа Международной федерации по вопросам целостности легкоатлетического спорта (Athletics Integrity Unit) от 29 января 2020 года, поступившие от ВФЛА объяснения от 2 января 2020 года и 16 января 2020 года в отношении предъявленных обвинений в фальсификации документов и даче ложных показаний по делу о нарушении антидопинговых правил российским спортсменом Данилом Лысенко признаны правлением AIU неудовлетворительными», — говорится в тексте вердикта.

В министерстве отметили, что новое руководство федерации не приложило должных усилий для устранения этой ситуации, а также заверили, что решение о приостановлении аккредитации ВФЛА не скажется на спортсменах.

«Оно не повлечёт дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним. Минспорта России полагает, что это решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия государственной аккредитации ВФЛА, действие государственной аккредитации будет возобновлено», — гласит пресс-релиз.

Накануне Минспорта и Олимпийский комитет России рекомендовали руководству федерации сложить с себя полномочия.

«Предлагаем руководству ВФЛА провести 31 января 2020 года заседание президиума ВФЛА, на котором рассмотреть вопрос наделения действующей рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU, другими международными организациями», — говорится в совместном заявлении министерства и ОКР.

«Мы находимся на грани отстранения»

Решение о приостановлении госаккредитации ВФЛА не стало сюрпризом для экспертов. Например, бывший руководитель федерации Валентин Балахничёв согласился с тем, что оно направлено на защиту интересов спортсменов.

«Вердикт принят для того, чтобы разобраться в ситуации в короткие сроки. Федерация ничего не сделала, чтобы полноценно ответить на вопросы World Athletics. Более того, выходит, ВФЛА не собирается признавать свою вину в деле Лысенко. Нужно ехать в World Athletics и разговаривать с ними, переписка, которой занималась ВФЛА, ни к чему не ведёт. Во время Дмитрия Шляхтина было отправлено много писем. А в результате мы находимся на грани отстранения», — приводит слова функционера Sport24.

При этом экс-руководитель ВФЛА выразил опасения, что теперь может быть утрачена сама возможность общения с World Athletics.

«Если были представлены неопровержимые доказательства вины некоторых работников федерации, надо признавать вину. Тем более Шляхтин ушёл со своего поста. Нужно спасать федерацию, а не думать о потере бойца. Предполагаю, что главный вопрос будет всё тот же — признание вины прежнего руководства ВФЛА в фальсификации документов и нарушениях в деле Лысенко», — добавил Балахничёв.

А бывший генсек федерации Михаил Бутов, выдвинувший свою кандидатуру на грядущих выборах президента ВФЛА, отметил, что всё произошедшее может серьёзно понизить шансы российских легкоатлетов на поездку на Олимпийские игры.

«Даже боюсь что-то сказать на тему наших шансов на участие в Играх в каком бы то ни было статусе. В 2016 году, если кто забыл — я помню, поскольку приходилось активно в это включаться, — у нас не пустили никого, кроме Даши Клишиной. А тогда были звёзды мирового уровня, и никаких вопросов к ним не возникало», — цитирует Бутова «Р-Спорт».

Пропуск Лысенко допинг-теста и подделка документов

Скандал вокруг Лысенко разгорелся в августе 2018-го, когда спортсмен был отстранён от соревнований на неопределённый срок из-за пропуска допинг-тестов. ВФЛА предоставила World Athletics документы, объясняющие причины пропусков, но в международной федерации их признали поддельными.

В результате World Athletics в начале ноября объявила о приостановке процесса восстановления статуса ВФЛА, поскольку отечественная федерация отказалась признавать свою вину в деле Лысенко. Это также повлекло за собой приостановку выдачи индивидуальных допусков до соревнований российским легкоатлетам. А вскоре AIU временно отстранила руководителя федерации Шляхтина. Спустя несколько дней он подал в отставку, а его место заняла глава Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

Однако это не сдвинули дело с мёртвой точки. AIU и World Athletics по-прежнему не устраивали ответы ВФЛА по делу Лысенко, что повлекло за собой негодование со стороны ведущих отечественных спортсменов, которые в конце года обратились к федерации с открытым письмом. Оно было опубликовано от имени прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжеликой Сидоровой и бегуна Сергея Шубенкова.

В письме они, в частности, задавались вопросом, почему досрочные выборы президента ВФЛА назначены лишь на 28 февраля, что, скорее всего, повлечёт за собой пропуск российскими легкоатлетами всего зимнего сезона. Также они остались недовольны отсутствием дорожной карты по выходу из сложившейся ситуации, которую федерацию обязал предоставить Минспорта.

В ответ ВФЛА пригласил комиссию спортсменов на заседание президиума, но атлеты отказались от этого предложения, а Ласицкене вовсе решила прекратить общение с федерацией и пропустила традиционный турнир «Русская зима» в знак протеста. Позже члены комиссии попросили ОКР приостановить действие госаккредитации ВФЛА. Это решение и было принято Минспорта в конце января.

28 февраля состоятся выборы нового президента ВФЛА. На пост помимо уже упомянутого Бутова претендуют выдвинутый Федерацией лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов и олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Последний ранее являлся вице-президентом федерации, но в конце прошлого года сложил с себя полномочия. О желании помочь Борзаковскому уже сообщил врач сборной России по футбол Эдуард Безуглов.